Si un dels teus objectius aquest 2022 és renovar la llar, posa't còmode perquè a Helvètica la Flora Saura, la Júlia Solans i l'Òscar Dalmau et parlen d'un bon grapat de conceptes que et seran útils perquè donis una segona vida al teu habitatge. I, el més important, ho fan de la mà d'autèntics experts en disseny de mobiliari.

D'aquest camp del disseny ningú s'escapa: tothom utilitza diàriament mobles que han estat ideats amb una o més finalitats, sigui per estètica o per utilitat. Fins i tot ara mateix, llegint aquestes línies, potser tens el cul sobre un dels mobles per excel·lència: la cadira. En aquest capítol d''Helvètica' dedicat al disseny de mobiliari en veuràs moltes, també seuràs en tamborets inusuals i, fins i tot, podràs escarxofar-te en sofàs de disseny únic. Com són els que en Ricard Ferrer, dissenyador i professor a l'Elisava, mostra a la Flora Saura. L'expert ho té molt clar: un moble ha de ser eficient, còmode i representar una situació. Apunta-ho: quan es busca el moble ideal, no tot és un disseny eixerit, també ha de ser útil. Això sí, el mateix Ricard Ferrer ens confessa que a casa té una cadira que, per molt maca que sigui, no és del tot confortable...

Mobles per a cada situació A Emiliana Design, una de les altres parades de la Flora, l'Emili Padrós i l'Ana Mir fa 25 anys que treballen junts. Quan comencen a treballar amb els seus mobles, els agrada imaginar com aquests es relacionaran amb les persones que els utilitzin. És per aquesta raó que un dels seus projectes més destacats és el de la seva col·lecció Plec. Es tracta d'una sèrie d'espais de treball i de trobada que es puguin fer servir en diverses situacions dins d'una oficina: reunions formals, informals, a peu dret, amb especial atenció al que es presenti, etc. Segur que, abans de comprar-los, tu també t'imagines moments concrets dels mobles a casa teva: una nit mirant una sèrie a la televisió al sofà, un vermut amb amics amb una tauleta baixa... Benedetta Tagliabue a Helvètica Benedetta Tagliabue a Helvètica RTVE En la seva última parada, la Flora es troba amb l'arquitecta Benedetta Tagliabue, companyia d'ofici del també gran arquitecte Enric Miralles. Amb ella la Flora s'arremanga la camisa per jugar amb les formes dels mobles que Tagliabue té a casa seva: com una taula arran de terra que es converteix en una taula de menjar, o una d'altre amb infinites possibilitats i que fins i tot adopta la forma d'un piano! La casa d'aquesta arquitecta és una capsa de sorpreses i està farcida de dissenys que guarden la seva identitat. Un d'ells, a més, té el rostre de Tagliabue com a base d'un tamboret.