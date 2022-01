Después de un año y medio de relación, Megan Fox y Machine Gun Kelly anuncian su compromiso. La pareja, que siempre ha vivido su historia de amor muy intensamente, ha querido compartir el momendo de la pedida con sus seguidores a través de las redes sociales. El rapero lo planificó todo para que fuera inolvidable: el sitio perfecto y el anillo perfecto. "En julio de 2020 nos sentamos debajo de este árbol. Pedimos magia", escribe la actriz en su última publicación de Instagram. Parece que sus deseos se cumplieron, aunque el camino que han tenido que recorrer para llegar hasta aquí, no ha sido nada fácil.

"No sabíamos el dolor que enfrentaríamos juntos en un período tan corto y frenético. Inconscientes del trabajo y sacrificios que la relación requeriría de nosotros, pero embriagados del amor. Y el karma", confiesa una enamoradísima Megan Fox. "De alguna manera, un año y medio después, luego de haber caminado juntos a través del infierno y de habernos reído más de lo que jamás imaginé posible, me pidió que me casara con él", relata. La respuesta parece evidente, lo sorprendente llegó después de la pedida.

"Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que le seguirán, dije que sí... y luego bebimos la sangre del otro", desvela. Una peculiar forma de sellar su amor, aunque teniendo encuenta que Machine Gun Kelly ya llevaba un colgante con la sangre de su ahora prometida, no nos extraña tanto. ¿La habrá poseído alguno de sus personajes? Por el momento no se sabe cuándo se celebrará ni tampoco dónde. Solo esperamos que su boda sea más convencional, aunque viendo su historial, seguro que la ceremonia dará mucho que hablar.

Su original anillo de compromiso El rapero Machine Gun Kelly ha compartido con sus seguidores una imagen del anillo con el que le ha propuesto matrimonio a Megan Fox. Una pieza muy original, compuesta por un diamante y una esmeralda con forma de gota. ¿El significado? Él mismo lo ha explicado en su última publicación de Instagram. “ Ver esta publicación en Instagram “Una publicación compartida de the Blonde Don (@machinegunkelly)“ “ "Bajo las mismas ramas en las que nos enamoramos, la traje de vuelta para pedirle que se casara conmigo. Sé que la tradición es un anillo, pero lo diseñé con Stephen Webster para que fueran dos: la esmeralda (su piedra de nacimiento) y el diamante (mi piedra de nacimiento) engastados en dos bandas magnéticas de espinas que se unen como dos mitades de la misma alma. Formando el oscuro corazón que es nuestro amor", escribe.