David Bustamante ha visitado ‘La Noche D’ con muchas ganas de darlo todo junto a su amigo del alma: Antonio Orozco. Además de anunciarnos su gira ‘Veinte años y un destino’, que comienza este mismo año, el actual protagonista del musical ‘Ghost’ ha abierto su corazón a Dani Rovira y ha hablado de cómo empezó su relación amorosa con Yana Olina... donde descubrimos que, además de cantar, también es un excelente bailarín.

"Gané el programa y me llevé a la bailarina"

El cántabro ganó en 2018 ‘Bailando con las estrellas’, talent show de esta casa, que emparejaba a famosos con bailarines profesionales para competir con distintas coreografías cada semana. ¿Y sabéis quién era la compañera de baile que ayudó a Bustamante a alzarse con la victoria? La mismísima Yana.

“Así me las gasto. Gané el programa y me llevé a la bailarina... ¿Cómo te quedas?, confiesa entre risas a Rovira. Actualmente, Yana y David ya llevan cuatro años juntos y se han declarado su amor varias veces en público.

Pero Rovira ha querido conocer más detalles sobre su primer acercamiento: “Por lo que he escuchado no te daba bola al principio...”. El cantante admite que “cuesta” y que estuvo conquistándola “todo el programa, que duraba tres meses”. Orozco no puede evitar soltar una carcajada pensando en la situación: “Imagínate. Todo el día. Pum, pum”. “Soy muy insistente, Antonio”, reconoce David, que ya ha demostrado en otros ámbitos ser una persona que no se rinde fácilmente.