El transhumanismo, la ciencia que deja atrás al 'Homo sapiens'

¿Cómo será el futuro? Seguro que muchos y muchas se habrán preguntado si habrá una evolución en el ser humano como hemos visto en la historia. De momento, seguimos presentes en la era del Homo sapiens aunque existe una corriente cultural y filosófica que lo deja atrás: el transhumanismo.

En la nueva entrega de La cuadratura del círculo bajo el título Transhumanismo, ¿hacia una nueva raza? se aborda este movimiento con expertos y cine.

Aunque no fue hasta 1980 cuando Max More forjó los principios de esta corriente en dos puntos: el modo más eficaz y rápido para mejorar la condición humana consiste en propiciar el progreso tecnológico y no hay límites en la trasformación tecnológica del mundo ni en el perfeccionamiento de las personas.

Gattaca

Un gran ejemplo para poder comprender esta nueva filosofía es su paso por el mundo del cine. Gattaca, tanto el libro como la posterior película, refleja como los seres humanos nacidos de manera natural quedan apartados de la sociedad de manera social y laboralmente y pasan a ser considerados ciudadanos de segunda.

En el filme dirigido por Andrew Niccol (director de In time y guionista de El show de Truman), Vicent Freeman, interpretado por Ethan Hawke, tiene que competir con el resto de personas que recibieron la ayuda genética para mejorar su salud desde antes de nacer, incluso contra su propio hermano, el favorito de sus padres.

26.36 min La cuadratura del círculo - Microchips, sensores, cíborgs y mentes limpias - 23/12/21 - Escuchar ahora

"Desde pequeño llegué a considerarme lo que me consideraban los demás, un enfermo crónico. Cualquier rasguño o cualquier catarro eran tratados como si la vida me fuera en ello. No importaba que me entrenara o que sacase la mayor puntuación, no servía de nada sino tenía el análisis de sangre adeacuado", escuchamos en uno de los monólogos del protagonista.

El investigador peruano Miklos Lucas dice que los transhumanistas "odian al Homo sapiens". "Las desigualdades van a ser brutales, no solamente las económicas sino también las físicas, cognitivas, intelectuales y morales".