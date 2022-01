Un altre accident de drons deixa tres ferits i hores d'embús a la Diagonal de Barcelona

Una dona ha resultat ferida greu i dos homes amb contusió cerebral quan travessaven aquest matí l'avinguda Diagonal. La caiguda del contingut de dos drons de repartiment, que just han xocat per damunt d'ells, els ha fet relliscar.

La dona ha estat la més mal parada perquè duia un petit gos en braços, que ha resultat il·lès. Els dos homes que s'han creuat amb ella al pas de vianants s'han entrebancat i ha calgut dur-los a urgències. Un dels homes ha picat a terra i l'altre, al para-xocs d'un cotxe aturat al semàfor. Totes tres persones creuaven correctament en verd.

Dificultats per circular

La calçada ha quedat plena d'una substància oliosa que ha fet relliscar els vianats. També ha caigut al mateix lloc un home que conduïa un patinet i que no ha respectat el llum en vermell pels vehicles. L'ambulància i la guàrdia urbana han arribat al cap de pocs minuts, alertats pels testimonis, però ha calgut esperar els equips de neteja per poder reobrir dos dels carrils per a cotxes. Els operaris han hagut de netejar el terra i recollir les restes dels aparells. L'embús ha empitjorat per l'efecte badoc dels conductors de la calçada contrària.

El sistema de lliurament de comandes en drons està cada cop més estès a la part alta de Barcelona i no és el primer incident que provoca. La Generalitat ha tornat a exigir que les diferents companyies programin les rutes de drons utilitzant el sistema de passadissos aeris que els ha estat assignat pel Departament de Transports.