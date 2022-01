L'arribada de la variant òmicron a Catalunya ha sacsejat l'evolució de la pandèmia. A Barcelona ja és majoritària i s'espera que la prevalença d'aquesta variant arribi al 90% en dues setmanes. Amb aquesta ramificació del virus, molt més contagiosa, hi ha hagut una explosió de contagis, tot i que, segons els experts, les altes xifres de persones vacunades a Catalunya estan esmorteint la gravetat d'aquests nous casos positius que estan sorgint les últimes hores. A més s'han publicat 3 estudis que assenyalen que l'òmicron és menys greu.

El que ja es comença a notar són els efectes de les terceres dosis. En aquests moments hi ha 3 vegades menys casos entre persones de més de 80 anys que d'adults joves. En aquesta línia Prats assegura que és una bona notícia: " Les terceres dosis ens estan funcionant i tenim una eina a la mà. Estem veient ja que els majors de 70-80 han frenat la incidència , i que en els majors 60, també. Tenim una eina per frenar els casos greus, fem-les servir ".

Les farmàcies sense tests

L'augment de contagis ve de la mà de l'augment de la demanda de tests d'autodiagnòstic per fer-los a casa, i ha comportat l'esgotament de l'estoc de què disposaven moltes farmàcies.

Tot i que d'aquests tests concrets no tenen dades, des del Col·legi Farmacèutics de Barcelona, asseguren que durant el mes de desembre, "s'ha detectat un augment notable de la demanda dels TARS supervisats no finançats dirigits a població general". A través d'un comunicat, xifren en més de 81.100 proves supervisades, una dada que supera els del mes de novembre, que va tancar amb 12.868 test supervisats.

El portaveu de la Federació d'Associacions de Farmàcies de Catalunya (FEFAC), Antoni Torres, explica per què s'estan acabant els tests d'antígens a les farmàcies: "A principis de desembre, la demanda s'ha multiplicat per 20. Hi ha molta més demanda. Estem rebent les comandes de quan les vendes eren baixes. El plaç que hi ha entre que fa la comanda i arriba són de tres setmanes, perquè ve per vaixell. Si ve per avió és més ràpid, però el preu es dispara".

Els farmacèutics descarten que hagin apujat els preus. Els diversos distribuïdors informen que s’espera que la situació sigui puntual i es pugui resoldre en les setmanes vinents.

Com a alternativa, moltes persones recorren als laboratoris privats, un fet que es tradueix en llargues cues davant els laboratoris, tot plegat per conèixer si estan infectats per poder participar (o no) en els àpats de Nadal previstos amb la família durant els pròxims dies.