Es recupera l'ús del certificat autoresponsable pels desplaçaments

Amb l'entrada en vigor de les noves restriccions per tal de frenar l'avenç de la variant òmicron a Catalunya, també es recupera una altra eina que el Departament d'Interior va posar en marxa fa un any: el certificat d'autoresponsabilitat. Enguany, amb algunes diferències i peculiaritats.

“⭕ Certificat autoresponsable de desplaçament per la Covid-19 ✍️��https://t.co/v4c2NSFbfi pic.twitter.com/hKvsO2rPgn“ — Protecció civil (@emergenciescat) December 23, 2021

A diferència de l'any passat en què el certificat s'utilitzava per justificar la mobilitat en llocs confinats, enguany el document d'autoresponsabilitat s'ha de fer servir per justificar els desplaçaments en les hores no permeses pel toc de queda i en els municipis on s'hi aplica.

DESCARREGA'T EL DOCUMENT AQUÍ

Específicament, s'haurà de portar per motivar els moviments entre la 1 i les 6 de la matinada en els municipis on s'ha establert una restricció de mobilitat nocturna. El document es pot portar imprès o en un dispositiu mòbil.

Certificat d'autoresponsabilitat per Nadal

El certificat és útil, tant per desplaçaments en vehicle com a peu. Especialment, si s'ha d'entrar o sortir d'aquestes localitats o fora d'elles. Pot ser requerit només pels agents de policia. Tot i que no et poden multar per no portar-lo, caldrà certificar que l'activitat s'ajusta a les permeses per la normativa.

Tot i les excepcions permeses, les autoritats recomanen reduir al màxim la mobilitat durant aquestes festes de Nadal per frenar els contagis de la Covid-19, amb la nova variant òmicron molt més contagiosa.

Més Mossos a la nit per fer complir totes les noves restriccions, la Generalitat ha decidit reforçar el dispositiu de Mossos d'Esquadra específic per a fer complir el toc de queda i la limitació de les reunions amb 200 agents més els torns de cada nit per a tenir més presència al carrer. “Els Mossos es reforcen amb 50 unitats de seguretat ciutadana i 16 d'ordre públic per fer complir el toc de queda | @RTVECatalunya



➕ Info: https://t.co/SHu9D51g59 pic.twitter.com/5N32TyEfFx“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) December 23, 2021 Una vegada obtingut l'aval judicial del Tribunal Superior de Justícia, el cos de policia català ha activat aquest grup específic que està en marxa entre aquesta mitjanit i el pròxim 9 de gener. En concret, els agents vetllaran pel compliment de la limitació de la mobilitat nocturna entre la una i les sis de la matinada i per a garantir un ús adequat dels espais públics, evitar l'ocupació massiva d'alguns llocs i que es mantingui el distanciament social. Per a fer-lo possible, hi haurà 50 patrulles de seguretat ciutadana més a Catalunya en cada torn de nit i en altres 16 equips d'ordre públic en els torns de nit.