El programa Entre dos Luces, de Radio Nacional de España ha elaborado, en colaboración con los oyentes y los expertos del equipo, una lista con las mejores canciones de la Historia, de las que recogen una selección de 25 en el programa que se emite en la madrugada del 21 de Diciembre, martes, de 3 a 5 h.

¿Cual es la canción que debe estar, sí o sí, entre las mejores de la Historia? Esta es la pregunta que se hizo a los oyentes, los especialistas que colaboran en el programa y su equipo de redacción. El resultado es una lista de 156 canciones en las que no están todas las que son pero, desde luego, son todas las que están. La iniciativa surgió tras conocerse la lista de la revista Rolling Stone con las mejores 500 canciones de la Historia, en su versión revisada del año 2021, que no convenció ni al equipo ni a los expertos ni a los oyentes de Entre dos luces por sus lejanía con los gustos actuales del público hispano.

Aquí esta la lista completa, tal y como sale de las propuestas de esos oyentes y expertos, presentada por orden alfabético y poniendo el acento en algunos casos en el compositor y en otros en el intérprete que dio mayor popularidad a la pieza o por cuya versión apostamos.

A Amalia Rodrígues - "Una casa portuguesa" Antonio Carlos Jobim - "Aguas de Marzo" Albert Hammond / Diana Ross - "When You Tell Me That You Love Me" Aretha Franklin - "Respect" Atahualpa Yupanqui - "Los ejes de mi carreta" Atahualpa Yupanqui - "Preguntitas sobre Dios" Augusto Algueró / Serrat - "Penélope"

B Barbra Streisand - "Memory" Billie Holliday - "Strange fruit" Billie Joel - "Piano Man" Billy Joel -"The Longest Time" Billy Preston, Eric Clapton - "My sweet Lord" (George Harrison’s Tribute) Blue Brothers - "Everybody needs somebody to love" Bob Dylan - "Knockin’ on heavens door" Bob Dylan - "Like a rolling stone" Bob Dylan - "Blowing in the wind" Bob Marley - "No Woman, No Cry" Bruce Springsteen - "Hungry heart" Bruce Springsteen - "Jersey girl" Bruce Springsteen - "The river" Bruce Springsteen - "Thunder Road"

C Camarón de la Isla - "Volando voy" Canned Head - "On the road again" Carole King - "You have a friend" Celia Cruz - "La Bemba Colorá" Cole Porter - "Night and day" Cole Porter - "I Love Paris" Creedence Clearwater Revival - "Have You Ever Seen the Rain?" Charles Aznavour - "Hier encore" Charles Aznavour - "La Boheme" Chavela Vargas - "La Llorona" Chuck Berry - "You Tell"

D Dave Brubeck - "Take Five" David Bowie - "Life on Mars" David Bowie - "Space Oddity (yo)" Del Shannon - "Runaway" Dionne warwick - "I say a little prayer for you" Dire Straits - "Sultans of swing" Duke Ellington - "Sophisticated lady"

E Eagles - "Hotel California" Edgardo Donato / Carlos César Lenzi - "A media luz" Edith Piaf - "Non, je ne regrette de rien" Edith Piaf - "La vie en rose" El Último de la Fila - "Insurrección" Ella Fitzgerald - "Bewitched, Bothered, And Bewildered" Electric Light Orchestra - "Mr. Blue Sky" Elvis Presley - "Always on my mind" Elvis Presley / Leiber y Stoller - "El Rock de la Cárcel" Ernesto De Curtis y Giambattista De Curtis - "Torna a Surriento" Etta James - "At Last" Extremoduro - "Dulce introducción al caos"

F Fats Domino - "Valley of tears" Federico García Lorca/Leonard Cohen - "Pequeño vals vienés" Frank Sinatra - "My Way", de C.Francois / P.Anka Frank Sinatra - "I got you under muy skin"

G Georges Brassens - "Brave Margot" George Brassens - "La mala reputación" George Gershwin - "Summertime" Georges Moustaki - "Le Metèque" Gilbert Becaud - "Et maintenant" Golpes Bajos - "No mires a los ojos de la gente"

H Henry Mancini - "Moon River"

I Iggy Pop y Kate Pierson - "Candy" Immaculate fools - "Immaculate Fools". Irving Berlin - "Cheek to cheek" Israel Kamakawiwo’ole - "Over The Rainbow"

J Jacques Brel - "Ne me quittez pas" Jackson Browne - "Take it easy" Janis Joplin - "Me and Bobby Mac Gee" Janis Joplin - "Pièce of my Heart" Jarabe de Palo - "La Flaca" Jeff Buckley / Leonard Cohen - "Halleluyah" Joan Báez - "Donna donna" Joan Jett - "I Love Rock and roll" Joaquín Sabina - "Princesa" John Lennon - "Imagine" Juan Carlos Calderón / Mocedades - "Eres tú" Joy Division - "Love Will tear us apart" Juan Pardo - "La Charanga" Juliette Greco - "Sous le ciel de Paris"

K Kansas - "Dust in the wind" Kurt Weill - "Mack The Knife"

L Leonard Cohen - "Suzanne" Los Secretos (Sabina) - "Ojos de Gata" (Y nos dieron las 10) Lou Reed - "Perfect day" Lou Reed - "Take a walk in the wild side" Louis Armstrong y Ella Fitzgerald - "Autumn in New York" Luis Eduardo Aute - "Siento que te estoy perdiendo" Luis Profili - "Zamba de mi esperanza"

M Miguel Matamoros - "Lágrimas negras" Mina - "Parole, parole" Monty Python - "Always Look on the Bright Side of Life" Muse - "Plug in baby"

N Nacha pop - "La chica de ayer" Neil Diamond - "Song, song blue" Neil Diamond - "And the Grass Won't Pay No Mind" Nicola di Bari - "Guitarra suona piu piano" Nina Simone - "Feeling good" Nina Simone - "My baby just cares for me"

O Otis Redding - "the dock of bay"

P Paolo conte - "Azurro" Paco de Lucía - "Entre dos aguas" Pedro Infante - "Las Golondrinas" Pink Floyd - "Wish you were here" Prince - "Kiss" Prèvert & Kosma - "Les feuilles mortes" Puccini - "Firenze é come un alberto Fiorito, de Gianni Schicchi" Puccini - "Nessum dorma, de de Turandot" Puccini - "O mio babbino caro, de Gianni Schicchi"

Q Queen - "Bohemian Rapsody"

R Radio Futura - "Annabel Lee" Radio Futura - "Semilla negra" Ray Charles - "Georgia on my mind" Randy Newman - "Falling In Love" Richard Rodgers - "My funny Valentine" Rita Pavone - "Cuore" Roberta Flack - "Killing me softly" Roberto Carlos - "El Gato que está triste y azul" Rod Stewart - "Baby Jane" Rod Stewart - "I don’t talk about" Rod Stewart - "Tonight I am yours" Rod Stewart - "Sailing" Rolling Stones - "Paint ni black" Rolling Stone - "Satisfaction" Rolling Stones - "Sympathy for the Devil" Rolling Stones - "Time is on my side" Rubén Blades - "Pedro Navaja"

S Santos Discépolo - "Cambalache" Schubert - "Ständchen" Scorpions - "Still living you" Serrat - "Mediterráneo" Silvio Rodríguez - "Ojalá" Simón Díaz - "Caballo viejo" Simón y Garfunkel - "El Cóndor Pasa" Simon y Garfunkel - "Puente sobre aguas turbulentas" Simon y Garfunkel - "Mrs. Robinson" Solomon Burke - "Cry to me" Stan Getz & Joao Gilberto - "Desafinado, de A. C. Jobim" Stevie Wonder - "You are the sunshine of my life" Supertramp - "It's Raining Again"

T Tchaikovsky - "Concierto para piano número 1" Tina Turner - "Proud Mary" Tom Jones - "It’s not unusual" The Beatles - "A day in the light" The Beatles - "Let It Be" The Beatles - "Something" The Beatles - "Yesterday" The Cure - "In wetnesday I'm in love" The Doobie Brothers - "Kong Train Running" The Moody Blues - "Nights in White Satin"

U U2 - "One" U2 - "With or without you"

V Víctor Manuel - "Sólo Pienso en Ti" Vinicius de Moraes y Antonio Carlos Jobim - "Girl from Ipanema" Violeta Parra - "Gracias a la vida"