José Sacristán también pasó hambre: "Me comía el atrezo"

"En el año 1964 yo me comía las cosas de atrezo de la compañía Lope de Vega: el pollo de Calígula, las uvas de la parra de El Sombrero de Tres Picos", confiesa José Sacristán en La matemática del espejo. Vivió grandes carencias antes de que el mundo del espectáculo pusiese 'el filete' en la mesa, como le cuenta en el programa a Carlos del Amor, y mientras tanto él rascó dinero y alimento de donde pudo.

"Al actor le ponían un trozo de pollo, hacía que se lo comía y lo dejaba ahí. Y yo en el oscuro trincaba el pollo y era mi cena. Me comía el atrezo. En El caballero de las espuelas de oro, Góngora y Quevedo se peleaban con un trozo de pan y una empanada y yo la trincaba. Duró unos meses, eso fue duro".

El actor tuvo que compaginar la profesión con otros trabajos para conseguir dinero , como por ejemplo el Círculo de Lectores , donde trabajó como representante vendiendo libros de puerta en puerta. "Pero precisamente en Mérida haciendo siete papeles en Julio Cesar por 30 duros, que ya estaba a punto de abandonar , José María Morera, que en paz descanse, me manda un emisario para decirme que lo primero que montara en Madrid me iba a llamar".

En busca de la dignidad del oficio actoral

El ajo tiene mucha presencia en el último programa de La matemática del espejo porque representa la infancia y las enseñanzas que recibió José Sacristán. "El ajo es todo un símbolo de la lucha por labrar la tierra y luego vender el fruto. Mi padre, el Benancio, lógicamente quería que yo fuera un hombre de provecho, no un señor que hace películas. Entender que lo de sembrar la tierra, labrarla y recoger sus frutos es mucho más noble que ir por ahí contando chistes".

"Cuando hubo una confirmación de que yo podía ganarme la vida con esto... mi padre nunca me preguntó cuánto ganaba, pero cuando el Benancio aceptó que esto de hacer películas no era tan indigno me preguntaba: a cuánto has vendido los ajos este año. Ese era el termómetro de mi éxito".