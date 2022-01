John Lennon murió el 8 de diciembre de 1980, asesinado por Mark David Chapman. Este había llegado a Nueva York dos meses antes con un claro propósito y una pequeña maleta. Dentro llevaba algunos discos de los Beatles y John Lennon en solitario, una edición de 'El guardián entre el centeno', un revolver -un 38 especial- y varias balas. Cuatro de ellas las disparó contra el músico de 40 años a las puertas de su apartamento. “Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso, y esa es la única razón por la que yo estaba buscando mucho, mucho, mucho, mucho la gloria para mí. Fui muy egoísta. Quiero añadir eso, y enfatizarlo profundamente. Fue un acto extremadamente egoísta. Lo siento mucho por el dolor que le causé a ella", dijo Champman refiriéndose a Yoko Ono.

Algunas de las más famosas

"Si todo el mundo demandara paz en vez de otro televisor, habría paz"

"Todo va a estar bien al final. Si no está bien, no es el fin"

"La vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes"

"El amor es la flor que tienes que dejar crecer"

"Todo se ve más claro cuando estás enamorado"

"Vivir es fácil con los ojos cerrados" (Del tema 'Strawberry Fields Forever')

"Vivimos en un mundo donde nos escondemos para hacer el amor, mientras la violencia se practica a plena luz del día"

"Cada persona es el reflejo de la música que escucha"

"No necesitas una espada para cortar flores"

"Ser rico no cambia tus experiencias de vida. La única diferencia, básicamente, es que no tienes que preocuparte por el dinero, la comida, tener un techo, etc. Pero todas las otras experiencias, emociones, relaciones son las mismas".

Hoy, más de cuatro décadas después de su partida, el espíritu y el legado de John Lennon están muy vigentes. John Lennon murió, pero su obra y la huella que dejó son inmortales.