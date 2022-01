Un matrimoni d'edat avançada ha mort aquest dilluns en l'incendi del pis en el qual vivien a Vilassar de Mar (Barcelona). Segons els familiars, l'home tenia 77 anys i la dona 75 anys, tot i que els Bombers de la Generalitat havien dit inicialment que les víctimes eren dues dones.

El foc s'ha iniciat a la 7ª planta del complex Vicor poc abans de les 7:00 en un habitatge del carrer Maria Vila, 219. Els bombers han procedit a revisar l'immoble i han evacuat de manera preventiva a 42 dels veïns i sis més han quedat confinades a l'espera de revisar l'estat de l'estructura de l'edifici. Tots ells han pogut tornar durant la tarda d'aquest dilluns a casa seva.

De moment es desconeixen les causes, tot i que alguns testimonis asseguren que han sentit una explosió. L'Ajuntament ha decretat dos dies de dol oficial per la mort del matrimoni. A més, les banderes onejaran fins a mitja asta a la casa consistorial aquest dimarts i dimecres

Els bombers localitzen els cossos sense vida

Setze dotacions dels Bombers s'han desplaçat fins al lloc del succés i en arribar han comprovat que el foc estava totalment desenvolupat pel que ha estat impossible determinar les causes. Afectava bàsicament el setè pis de l'edifici, de planta baixa més deu pisos. Encara que les flames s'havien propagat també per alguns tendals de la façana al segon pis. Ha pogut ser controlat al voltant de les 11 del matí.

En accedir a l'interior de l'habitatge afectat, els bombers han localitzat els cossos sense vida del matrimoni d'edat avançada que vivia a l'interior. El cap operatiu de guàrdia, Eduard Martínez ha explicat que no han pogut esbrinar inicialment una possible causa de l'incendi o el punt exacte del pis on ha començat el foc. L'alcalde, Damià del Clot, ha apuntat que "en principi, no hi ha danys estructurals" i que la quarantena de veïns evacuats podran tornar "aquest migdia".