Cinco 'Documentos RNE' sobre filósofos españoles

Cada tercer jueves de noviembre se celebra el Día Mundial de la Filosofía, así lo proclamó la Conferencia General de la UNESCO en 2005. Desde este organismo internacional destacan que este Día “fomenta el intercambio académico y destaca la contribución del conocimiento filosófico al abordar problemas globales” y añaden “la filosofía nos enseña a reflexionar sobre la reflexión misma, a cuestionar continuamente verdades ya establecidas, a verificar hipótesis y a encontrar conclusiones. Durante siglos, en todas las culturas, la filosofía ha dado a luz conceptos, ideas y análisis que han sentado las bases del pensamiento crítico, independiente y creativo”.

En Radio Nacional de España queremos conmemorar este día, que en el 2021 se celebra este 18 de noviembre, con una recopilación de los programas que Documentos RNE ha dedicado a filósofos como Luis Vives, Julián Marias, Eugenio d’Ors, Miguel de Unamuno y Manual García Morente.

De la cultura y el diálogo en Eugenio d’Ors

“Tenemos que intentar recuperar la figura de d'Ors para entenderla mejor, para entender la cultura en la que él eclosiona y también ver los claroscuros, las luces y las sombras. Entre las sombras están claros sus tumbos ideológicos y finalmente su adhesión a regímenes autoritarios o totalitarios, pero entre sus muchas virtudes hay la de un escritor que desde muy joven lucha por la cultura. Él tiene la obsesión de la educación, de las bibliotecas, de la lectura, de hacer de España un país menos provinciano y más europeo”, explica Xavier Pla, director del Departamento de Filología y Comunicación de la Universidad de Girona, sobre Eugenio d’Ors, escritor, filósofo, ensayista, periodista, dibujante y crítico de arte, en un Documentos RNE donde se repasa su vida.

57.25 min Documentos RNE - Eugenio D'Ors: la palpitación de los tiempos - 10/08/15 - Escuchar ahora

“'De la amistad y del diálogo',una de sus conferencias [que imparte en la Residencia de Estudiantes], es una lectura apasionante, breve, en la que él se muestra casi como un maestro o como un como un padre. Les explica como fundamentalmente el pensamiento es diálogo, el pensamiento no ha de encerrarte, no es un asunto de tu cabeza y de tu intelecto con las ideas, si no es un diálogo con otros, con los vivos y los muertos. Eso es lo que vale la pena entender el pensamiento como pensamiento en acción. El diálogo es una forma de acción o de actividad”, señala Marta Torregrosa, doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra.