Els joves no volen ser camioners

"Tots els meus companys i quan vaig viatjant per aquí jo no veig gent de la meva edat. La gran majoria tenen més de 50. Gent jove avui dia en un camió no hi ha", és la seva realitat de la professió que ha escollit, per vocació, en Sergi Linares, camioner de només 25 anys. El seu cas és excepcional, tant el seu pare com el seu avi eren camioners i la passió pel camió l’ha viscut des de petit, però reconeix que les dures condicions laborals i els sous baixos no incentiven la seva generació.

La professió ha deixat de ser atractiva pels joves. Des de l’associació Sintraport coincideixen amb un dels motius que exposa en Sergi, els camioners reben una remuneració molt baixa: "No podem pagar-los 1500 euros a un transportista que porta una mercaderia perillosa. La gent no vol venir per 1500 euros a portar a un camió, no veure a les seves esposes, no veure als seus fills".

A més, reclamen que els sous s’equiparin als dels països europeus i denuncien que tot puja menys els seus salaris: "Avui dia tot el que guanyem se'ns va per a pagar la gasolina".

“No hi ha relleu generacional“

La problemàtica de falta de joventut en la professió els repercutirà, diuen, a mig i llar termini. Si ara ja falten transportistes, el futur encara serà molt pitjor: "A mitjà i a curt termini, en menys de deu anys, hi haurà problemes de nous transportistes almenys en el vehicle pesant... No hi ha relleu generacional, els xavals joves no es treuen el permís de conduir professional".