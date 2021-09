Els pacients inmunodeprimits comencen a rebre la tercera dosi a Catalunya

Les persones en situació d'immunodepressió han començat a rebre la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a diferents centres hospitalaris de Catalunya. És el cas de la Victòria que està trasplantada de ronyó des de fa 24 anys. Ella és una de les primeres pacients a rebre aquesta tercera inoculació: "Estic súpercontenta. Caminaré una mica més tranquil·la per la ciutat i al mateix temps jo estaré més tranquil·la".

Un dels centres que ja ha començat a punxar aquesta tercera dosi durant el cap de setmana és l'Hospital del Mar. De fet és el primer centre a fer-ho i aquest dimecres preveu finalitzar la inoculació a tots els pacients autoritzats en rebre-les, al voltant d'un miler. Les responsables sanitàries d'aquest dispositiu apunten que hi havia un excedent de vacunes que ho ha fet possible. "Teníem moltes vacunes disponibles o sigui que les podem gestionar de manera bastant ràpida i vam començar el cap de setmana", assegura la responsable del servei de nefrologia de l'Hospital del Mar, Marta Crespo.

Salut xifra en unes 15.000 les persones les que rebran la tercera dosi de la vacuna contra la covid-19 a Catalunya. Són les que, per la seva situació d'immunodepressió, tenen un risc elevat que es produeixi una resposta immune inadequada. "Aquesta tercera dosi augmenta la proporció de persones trasplantades protegides", considera Juana Flores, Adjunta a la direcció de l'Hospital del Mar.

PCR al quart dia

Salut ja va anunciar que hi haurà canvis pel que fa al control dels contagis. Les proves PCR per contacte estret es faran al quart dia, per adaptar-se a la variant delta. Les persones vacunades seguiran sense fer quarantena. I a les escoles, en cas d'un positiu a l'aula, només hauran d'aïllar-se els alumnes no vacunats, que també hauran de sotmetre's a una PCR. Als escolars vacunats se'ls farà un test ràpid d'antígens el primer dia i si surt negatiu podran tornar a classe.