Terapia con animales ¿son efectivas?

El especial vínculo que los seres humanos establecemos con los animales de compañía es indiscutible, una relación de la que muchas personas con diversas patologías se pueden beneficiar.

"Hay diferentes estudios que van aportando evidencia científica sobre sus beneficios", ha explicado en 'Días de Verano' Nuria Máximo, terapeuta ocupacional y coordinadora de la Cátedra de Investigación Animales y Sociedad de la URJC

Las patologías más comunes en terapia con animales son personas autistas, hiperactivas, mayores con demencia y menores con cáncer o que han sufrido o ejercido violencia.

"Hay varios estudios que dicen que en la tercera edad tienen beneficio en la comunicación, lenguaje, en centros de día, también efectos positivos para frenar casos de demencia", ha concretado Máximo. Igualmente, también hay muchos estudios en salud mental que muestran cómo personas con esquizofrenia o depresión que mejoran mucho con los perros.

"En general, lo que más se ha trabajado es con personas mayores, personas con cáncer, niños y salud mental con adultos. Con el autismo se trabaja muy bien porque los animales pasan una barrera que los humanos no conseguimos a veces. Estamos trabajando mucho en personas que han sufrido violencia, aprenden nuevas habilidades, afrontar nuevos retos... lo hacemos con víctimas, pero también con victimarios como niños con condenas ", ha indicado.

Sin embargo, ha precisado que "no podemos afirmar que todos los animales o todas las terapias son beneficiosas, pero poco a poco sí es verdad que la ciencia va aportando solidez a estas terapias siempre y cuando se hagan de una determinada manera.".

Esto es porque no es el perro o el caballo haga la magia, "la clave de todo es que detrás de las terapias tiene que haber un profesional que se haya especializado y formado; un animal seleccionado, entrenado y cuidado para la labor que va a desempeñar, no todos los animales valen para todo y un guía".

Las terapias más frecuentes son con perros, gatos, caballos y conejos, pero también se utilizan agapornis u otras aves.

Falta de regulación

En cualquier caso, Máximo subraya que los animales no deben sufrir una ruptura con su comportamiento natural. "Un animal que no esté bien, no nos va a ayudar", ha señalado al tiempo que ha subrayado que en España no hay regulación: "Hay un hueco y también hay maltrato en el caso de las terapias asistidas con animales porque no hay regulación que proteja ni a las personas ni a los animales", la lamentado.

La falta de regulación también complica el acceso de este tipo de terapias, y es que de momento es privado y son familias las que hacen el desembolso o buscan financiación a través de fundaciones.



Para las personas o sus familiares que estén interesados en este tipo de terapias, Máximo les recomienda que no se dejen cautivar por las páginas web. "Si la persona en cuestión necesita mejorar a nivel motor, que se asegure de que hay un fisio en la sesión, un terapeuta ocupacional, un psicólogo… lo que necesite", igualmente aconseja que pregunte cómo viven los animales por una cuestión de ética y de bienestar animal, y por otra, porque un animal que no esté bien, no va a ayudar.