Dicen por ahí que cuando dos personas se cruzan en el camino hay un hilo rojo que les une y que están destinados/as a convertirse en almas gemelas. Hace tiempo pudimos ver en Acacias 38 cómo este hilo rojo unió a Camino y Maite, y en ‘Servir y Proteger’, ficción de RTVE en colaboración con Plano a Plano, hemos sentido lo mismo con Lidia y Hanna.

Thais Blume y Karina Kolokolchykova, las actrices que han interpretado a Lidia y Hanna, han querido expresar con nosotras cómo ha sido interpretar durante toda esta temporada a estos personajes que tantas alegrías y tristezas nos han dado. Y sinceramente…ha sido mágico.

Pero antes, ¿qué os parece si revivimos cómo ha sido su historia de amor desde el principio?

La historia completa de Lidia y Hanna en 'Servir y Proteger'

Con la voz quebrada y muy emocionada, Karina nos confesó cómo ha vivido interpretar a un personaje tan frágil y vulnerable como es el de Hanna y la experiencia de trabajar con Thais: “Creo que he tenido mucha suerte de haber podido compartir tantos meses de trabajo, emociones, experiencias y aprendizaje con una actriz como Thais… creo que he tenido mucha suerte porque además de ser una persona encantadora y muy simpática, es muy profesional. En todas las situaciones en las que hemos rodado, durante tanto tiempo, nunca me ha fallado. Su estar, su presencia, su manera de trabajar, de escuchar, de estar ahí, siempre con una sonrisa, siempre disponible...me ha ayudado un montón".

“En secuencias, algunas muy duras, en donde Hanna habla de su pasado, la manera en la que yo he conectado con Thais y su personaje… es de agradecer mucho. Yo me considero muy afortunada por haber tenido siempre su apoyo y disposición a ayudar y a apoyar a Hanna”

Lidia ayuda a Hanna en 'Servir y Proteger

“Creo que una de las secuencias más impactantes y dolorosas que grabamos juntas fue la de la última ruptura. Apoyadas en la mesa de billar, sentí una conexión con una Lidia que no había visto antes, porque Lidia es muy dura, muy fuerte y la vi llorar, y la vi tan triste. Creo que esa escena es de las más tristes que hicimos y me partió el corazón. Y Thais estuvo sublime”

“También recuerdo con especial cariño cuando Hanna se abrió por primera vez a Lidia, o cuando Hanna volvió a caer en las drogas o, sobre todo, la del primer beso, ¡tan esperado por los espectadores!”

“Si tengo que enumerar escenas que se me han quedado grabadas, donde lo pasamos súper bien o donde aprendí un montón de Thais… no paro. Pero todo esto lo puedo resumir con que quiero un montón a Thais, le agradezco muchísimo por todo lo que me ha enseñado, y me considero muy afortunada de haberla conocido y haber podido trabajar con ella”.

"Cuando ocurren las secuencias mágicas, tienes que disfrutarlas y dejarte llevar" Las secuencias mágicas. El hilo rojo del amor…Thais Blume quiso también expresar cómo se ha sentido estos meses al rodar con Karina y cuáles han sido sus mejores secuencias: "Rodar con Karina ha sido muy, muy guay, y ojalá pueda volver a rodar pronto con ella porque es un pedazo de actriz, una excelente compañera y, además, una tía muy, muy divertida. Podría nombrar muchísimas secuencias en las que hemos tenido que parar por risas, de hecho, hace poco hubo una… Pero me voy a centrar en una secuencia de esas en las que, de repente, aparece la magia. Nosotros, para preparar una secuencia pasamos texto, luego la ensayamos y ya, más o menos, tienes las mecánicas aprendidas". Las tomas falsas de Lidia y Hanna en 'Servir y Proteger' "Pero luego aparecen "las secuencias mágicas", como me gusta llamarlas, que son en las que, de repente, pasa algo y te lleva a otro lugar. Eso nos pasó en la secuencia en el Moonlight, justo antes de que se fuera el personaje de Hanna, la primera vez, y es cuando Lidia va a verla y a decirle que Ok, que acepta que ellas ya no van a estar juntas pero que lo que quiere ahora es no saludarse ni por la calle, ni nada. Que ya está, que ya no hay vuelta atrás y que no iba a haber segunda oportunidad. Esa secuencia se rodó con una mesa de billar de por medio y Nacho, el director, pidió que, dentro de lo posible, no nos miráramos mucho y así lo hicimos". Lidia & Hanna rompen su relación en 'Servir y Proteger' "Y, pese a no mirarnos, no podíamos parar de llorar. Supongo que se mezclaron las intenciones del personaje con las de las actrices, ya que una de las compañeras (Karina) se iba a ir y lloramos mucho. Fue muy emocionante. Y cuando dijeron "corten", Karina y yo nos abrazamos mucho, muy fuerte. Fue algo triste, bonito y mágico". Despedida Hanna a Lidia

El beso de Lidia y Hanna en 'Servir y Proteger' y cómo han reaccionado los fans Después del reencuentro entre Lidia y Hanna y su beso, fueron muchos los comentarios y las reacciones de los seguidores. Lidia y Hanna se besan en 'Servir y Proteger'