Ella es la princesa del papel couché (el título de reina todavía lo ostenta su madre, Isabel Preysler) y él es uno de los actores del momento. Tamara Falcó y Sebastian Stan están hoy en boca de todos, y esto se debe a que los dos están saliendo con los hermanos Onieva: Tamara con Iñigo y Sebastian con Alejandra. Los cuatro han cenado juntos en el restaurante de un exclusivo hotel de Madrid y la cita ha sido un momento agradable para Tamara, que todavía llora la muerte de su abuela, Beatriz Arrastia.

La cena tenía un carácter privado pero se ha sabido porque ha sido el propio Iñigo quien ha compartido las imágenes. Y lo que nunca imaginó que este encuentro tuviera tanta repercusión, y sus amigos dicen que están, literalmente, 'alucinados'. En las fotografías que el novio de Tamara Falcó, marquesa de Cubas, ha subido a sus stories se ven instantes de la cena y alguno de los platos que degustaron. Es un restaurante de lujo con una carta repleta de exquisiteces.

Un actor de éxito

Sebastian Stan nació en Rumanía y con 8 años se instaló en Viena con su madre, concertista de piano. Allí estuvieron cuatro años y luego viajaron a Nueva York. Tiene 39 años y un interesante currículo profesional, en el que destacan títulos como Cisne Negro, The Martian y I, Tonya, entre otros. Y en televisión ha participado en series como Ley y Orden, Gossip Girl y Once Upon a Time. Pero su fama se debe sobre todo a su papel de Bucky Barnes / Winter Soldier en las películas del Universo Marvel Capitán América: El Primer Vengador, Captain America: The Winter Soldier, Capitán América: Civil War, Black Panther, Avengers: Infinity War, Avengers: Endgame y, la última, The Falcon and the Winter Soldier , que se ha estrenado en 2021.

Cumplió los 39 años el pasado 13 de agosto y lo celebró a lo grande con su novia, Alejandra. Fue ella quien compartió un simpático y romántico video que recopila instantes felices de la pareja. Un vídeo que ha causado sensación entre los seguidores de ambos, y entre sus amigos, entre ellos Jon Kortajarrena. "Mi amooorr. Los dos seres más increíbles, divertidos y auténticos que conozco. Me alegro mucho de esa felicidad compartida", dice el modelo y actor. Alejandra ha participado en series muy populares, como Reinas, de RTVE (en la que hacía de Ana de Austria), o Alta mar, en la que conoció a Kortajarena, y ahora se prepara para conquistar Hollywood. ¿Seguirá Tamara sus pasos?