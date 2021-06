Catalunya acomiada el curs escolar

Les escoles de Catalunya acomiaden aquest dimarts el curs escolar 2020-21. Un curs molt difícil i especial que els alumnes no oblidaran mai. Un any marcat per la pandèmia de la covid que es tanca amb diversos interrogants pendents de resoldre.

Quan es vacunaran els alumnes? La primera incògnita és si la vacunació dels estudiants començarà abans d'arrencar el curs vinent, el 13 de setembre. El Ministeri de Sanitat va fer palesa la seva intenció de vacunar els alumnes d'entre 12 i 16 anys aquest estiu, si l'EMA autoritza Pfizer per a aquesta franja d'edat. Alguns col·lectius sanitaris com els pediatres, però, creuen que no és prioritària la vacunació dels alumnes d'ESO perquè no hi ha mortalitat associada a la malaltia en aquestes edats. Per això demanen prioritzar la immunització d'altres col·lectius. Sanitat proposa vacunar els joves d'entre 12-17 anys 15 dies abans de l'inici de curs vinent

Mascaretes sí o no? El Departament d'Educació també ha expressat la voluntat d'eliminar les mascaretes a primària i fer-ho "com més aviat millor" al llarg del curs vinent. El conseller, Josep González Cambray, admet que és una mesura que dependrà de l'evolució de la pandèmia i del Departament de Salut. Gonzàlez Cambray espera que es pugui anar relaxant a poc a poc la mesura perquè, afirma, és necessari per als estudiants des del punt de vista pedagògic. Educació vol treure les mascaretes el curs vinent