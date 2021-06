La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha explicat en una entrevista a 'La Hora de la 1' de TVE que el govern espanyol proposarà vacunar els joves d’entre 12 i 17 anys aproximadament dues setmanes abans de l’inici del curs escolar 2021-22. Tenint en compte que el curs comença el 13 de setembre, això seria a finals d’agost. Caldrà concretar on es vacunaran aquests joves, ja que des del departament d’Educació es va apostar per fer-ho als instituts, si la campanya s’iniciava al setembre.

Fins ara, només s’havia avançat que els joves de més de 16 anys, començaran a vacunar-se ja al juliol. Des del departament d’Educació va avançar-se que, si la vacunació dels adolescents entre 12 i 17 anys es preveia per al setembre, es faria als instituts. Per tant, ara caldrà concretar on es vacunarà aquesta franja d’edat.