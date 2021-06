Marilyn ha pasado a la posteridad más como icono que como actriz, y cada vez que sucede algo en torno a ella hay noticia. Siendo este un portal gastronómico, no podíamos dejar de comentar que los libros de cocina de la diva de las divas van a salir a subasta en unos días. Como no podía ser de otra manera, quien quiera conseguirlos va a tener que romper la hucha: se calcula que se venderán por unos 50.000 o 75.000 dólares, aunque en las subastas de reliquias de este tipo a veces los precios pueden dispararse mucho más de lo esperado. Lo sabremos a partir del 22 de junio, cuando la casa de subastas neoyorquina Siegel Auction Galleries abra las pujas.

Los libros en cuestión son dos ediciones de tapa dura de la década de 1950: The New Fanny Farmer Boston Cooking-School Cook Book y The New Joy of Cooking, y son los dos únicos libros de cocina existentes cuya pertenencia a Monroe ha podido confirmarse.

Libro de cocina de Marilyn con sus notas personales.

¿Qué los hace más especiales? Bueno, pues que en su interior contienen notas al dorso escritas por la actriz, listas de la compra y un dietario. En la lista de la compra Marilyn tenía huevos, leche, corn flakes, mermelada, nata, pan, café y gaseosa. Monroe también había adjuntado con clips recortes de alguna receta que le había gustado del periódico; por ejemplo, una de lasaña.

Aun así, si queremos saber qué comía Marilyn la información más precisa la tenemos en un reportaje que le hizo Pageant Magazine en 1952, un documento histórico que a mí —voy a reconocer— hace años que me tiene obsesionada. En ella Marilyn explica no solo su dieta, que muchos tachaban de “extraña”, también su rutina de ejercicios que es bastante atípica para una mujer de su época. Hasta hace relativamente poco existía (y, de hecho, sigue existiendo) la idea equivocada de que entrenar con pesas “masculiniza” el cuerpo de las mujeres, por lo que ver a Marilyn entrenando con barra y discos de acero a principios de los 50 nunca dejará de fascinarme.

Marilyn Monroe entenando en un banco con pesas en 1952.

Bueno, voy al salseo real: ¿Qué comía exactamente Marilyn para mantener su figura? Pero antes hago una pequeña aclaración: el cuerpo de Marilyn, sus proporciones (una cintura de menos de 60 cm con un pecho y una cadera de más de 90) son una cuestión puramente genética que, obviamente, ella cuidaba con ciertas rutinas. Es decir: ninguna vamos a tener el cuerpo de Marilyn por comer y hacer deporte como Marilyn. Comer sano y hacer deporte debe nacer siempre de quererte a ti, no de tratar de ser como otra persona, no lo olvides :)

Ahora sí que sí, empezamos.

Marilyn hablando de cómo mantenía su físico para Pageant magazine.

Desayuno “Antes de darme mi ducha de la mañana, empiezo calentando una taza de leche en el calientaplatos. Cuando está caliente, rompo un par de huevos y los añado, después los remuevo con un tenedor y me lo bebo mientras me visto. Lo suplemento con una pastilla multivitamínica y dudo que ningún doctor recomendase un desayuno más nutritivo para una chica trabajadora con prisas”, explicó Marilyn en la nombrada entrevista a Pageant.

La cena Ya sabemos que para los estadounidenses la cena es la comida principal del día, así que presuponemos que en la entrevista no cita lo que come al mediodía porque sería un picoteo en el mismo rodaje. “Mis cenas (cuando no ceno fuera) son sorprendentemente sencillas. Cada noche paro en el mercado junto a mi hotel y compro un filete, unas chuletillas de cordero y algo de hígado, cuezo todo en el horno eléctrico de mi habitación. Debo ser mitad conejo porque nunca me aburro de comer zanahorias. Es algo bueno, porque aunque como de forma simple durante el día durante los últimos meses he desarrollado el hábito de parar a por un helado de camino a casa después de mis clases de actuación. Estoy segura de que no podría permitirme estas indulgencias si mi dieta normal no estuviera compuesta casi al completo de proteínas de origen animal”. ¿Si Marilyn Monroe viviera a día de hoy su dieta sería considerada keto? Porque a mí me suena totalmente en esa dirección, la verdad. También explicó como ella nunca había considerado su figura nada destacable y cómo cambió su relación con la alimentación y el ejercicio con los años: “Francamente, nunca he considerado mi propia figura tan excepcional; hasta hace muy poco, rara vez pensaba en ello. Mi mayor preocupación solía ser comer lo suficiente. Ahora tengo que preocuparme por comer demasiado. Nunca solía molestarme con los ejercicios. Ahora paso al menos 10 minutos cada mañana haciendo ejercicio con pesas pequeñas. He desarrollado mis propios ejercicios, para los músculos que deseo mantener firmes, y sé que son adecuados para mí porque puedo sentir que activo los músculos adecuados mientras hago ejercicio”. Marilyn entrenando con una barra y pesas para Pageant magazine en 1952. cropper

Deporte En el reportaje Marilyn hablaba también de su rutina de ejercicios. “Cada mañana, después de lavarme los dientes, lavarme la cara y quitarme esa primera capa de sueño, me tumbo en el suelo al lado de mi cama y comienzo mi primer ejercicio. Es una rutina reafirmante de pecho que consiste en levantar mis mancuernas de algo más de 2 kg desde un ángulo abierto hasta tenerlas sobre mi cabeza. Luego hago esto 15 veces en una posición en la que tengo mis brazos sobre mi cabeza. Después, con mis brazos haciendo un ángulo de 45º con respecto al suelo, muevo las pesas en círculos hasta que estoy cansada”, explicó Monroe. No os voy a mentir: llevo años entrenando en el gimnasio y no entiendo demasiado bien en qué consistía la rutina de ejercicio de Marilyn, pero claramente no le iba nada mal. Sobre los deportes de exterior, Marilyn explicó que no iban con ella: “Nunca me han interesado especialmente los deportes al aire libre y no deseo sobresalir en el tenis, la natación o el golf. Dejaré esas cosas a los hombres. A pesar de su gran popularidad en California, no creo que la piel bronceada por el sol sea más atractiva que la piel blanca, o más saludable, de hecho. Personalmente, me opongo a un bronceado profundo porque me gusta sentirme rubia por todas partes”. Este libro de Marilyn incluye también sus listas de la compra.