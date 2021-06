El debat de la gestació subrogada

Al programa En Línia hem volgut tractar un tema que genera controvèrsia: la gestació subrogada. Un debat que contraposa el desig de ser mare o pare a allò que moltes persones consideren la mercantilització del cos de les dones.

La gestació subrogada, també anomenada gestació per substitució, és la via per la qual una dona cedeix el seu cos per gestar un infant que després haurà de lliurar als pares sol·licitants, en la majoria dels casos a canvi de diners.

Tot i ser il·legal a Espanya, es tracta d’un procés que usen cada vegada més famílies LGTBI o amb problemes reproductius. Com que la legislació espanyola no contempla aquesta tècnica, moltes parelles viatgen a països com Ucraïna, Estats Units o l’Índia per contractar els serveis d’una dona gestant.

N'hem parlat la Núria Milà, advocada i presidenta de la Federació de Dones de Catalunya per a la Igualtat, amb la Mari Pau Benet, mare d’una nena per gestació subrogada, i amb en Jordi Tello, infermer de l'Hospital de la Vall d’Hebron i també pare d’un nen a través de la gestació subrogada.

“▶️ Segueix en directe @EnLiniaTVE a @la2_tve . �� S’estima que cada any neixen al món 20.000 nens i nenes per gestació subrogada. #EnLíniaTVE �� Parlem amb Núria Milà, advocada i presidenta de @DonesxIgualtat i Mari Pau Benet, mare per aquest sistema. �� https://t.co/SdA2PjcPuV pic.twitter.com/Crax9ivEhd “

Un dret o un desig?

"El meu cas va ser gairebé de la nit al dia. Jo estava embarassada de 20 setmanes i anant cap a la feina vaig tenir un accident de trànsit molt greu. Vaig perdre el bebè i els doctors em van poder salvar els ovaris, però em van extirpar l'úter", ens explica la Mari Pau Benet. "Quan vaig tornar a fer vida normal, el meu entorn més proper em va plantejar la idea de la gestació subrogada i vam apostar per aquesta via."

La Mari Pau Benet va triar fer la gestació subrogada a Ucraïna. Per a en Jordi Tello i el seu marit, aquesta opció no era viable perquè aquest país, com molts altres, no permeten l’accés a la gestació subrogada a parelles o famílies que no siguin heteronormatives, és a dir, que no estiguin formades per un home i una dona.

"Vam estar valorant altres opcions com el Canadà, però finalment Estats Units era l'opció que ens donava totes les garanties per registrar la criatura a nom dels dos sense problemes, i vam decidir fer-ho allà", assegura en Jordi.

La Núria Milà creu que la gestació per substitució no hauria d'existir. "De desitjos es poden tenir de moltes maneres i de molts tipus, però una cosa és un desig i una altra cosa és un dret. El desig de tenir un fill per aquesta via comporta la mercantilització del cos de les dones, normalment pobres, vulnerables o necessitades, i per tant hi ha un aprofitament per part de lobbys econòmics, agències i intermediaris, que s'aprofiten de les persones que tenen aquest desig i posen al mercat la manera d'aconseguir un somni".