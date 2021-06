El dofí de les Medes, exemple de l'esforç per a conservar la nostra biodiversitat

En el Dia Mundial del Medi Ambient 2021 que se celebra arreu del món i també molt especialment a Catalunya, recordem els esforços dels pioners en protecció natural. Ara tots coneixem la importància de la conservació de l'entorn natural, però aquesta setmana fa 44 anys d'una iniciativa de la qual TVE Catalunya en va poder deixar testimoni per a la lluita per conservació de la biodiversitat del nostre país: les Illes Medes. Un espai inigualable, al nord de Catalunya, a la comarca del Baix Empordà.

Els coneixedors del fons marí que el respectaven, ja se'n preocupaven a finals dels anys 70 i el seu esforç ens han permès heretar-lo en bon estat. Perquè al segle passat, al fons de les Medes hi baixava qui volia. Submarinistes d'arreu hi agafaven el que volien, trencaven els coralls, arrancaven la flora, pedres o les restes de tota mena que hi trobaven, per vendre o endur-se a casa.



Es desconeixia la necessitat de la conscienciació per la conservació del medi, no es podia ni pensar com la natura es malmetia en poc temps. L'equilibri natural de les Illes Medes perillava i la degradació del fons marí accelerava la desaparició de la seva rica biodiversitat.

Per això, un grup de submarinistes van baixar el 1976 una figura d'un dofí i la van instal·lar a l'entrada d'una de les coves de la Meda Petita. El dofí és una cetaci que volta per les aigües ela Mediterània i sempre agrada veure. La seva presència demostra que hi troba menjar i que el fons no està degradat. Els submarinistes pertanyien al Centre d'Activitats Subaquàtiques de la Costa Brava, creat fèia poc més d'un any.



En aquell acció els va acompanyar el càmera de TVE a Catalunya Miquel Sans i els espectadors del programa Miramar ho van poder veure. Un moment per a reivindicar la conservació d'un patrimoni que és de tots.

01.19 min Arxiu TVE Catalunya - Miramar - Instal·lació d'un dofí al fons del mar a les Illes Medes

No va ser fins al 1983, amb el primer govern de la Generalitat restaurada, que s'ordena la protecció de les Illes Medes. Aquest text veda la pesca recreativa al voltant de les illes, una de les activitats més populars a la zona, per rebaixar la pressió sobre l'entorn. Dos anys més tard, el 1985, una resolució estableix les normes d'obligat compliment.

El 1990, el Parlament de Catalunya aprova la Llei per a la protecció i conservació de la flora i fauna del fons marí de les illes Medes i del tros de costa del massís del Montgrí, entre la roca del Molinet i punta Salines. Aquesta roca és una gran formació que surt del mar i és el punt on acaba el passeig marítim de l’Estartit. I Salines és un cap més a l'est de Torroella de Montgrí, municipi al que pertanyen les Medes.

Aquest darrer text observa la conservació de la fauna i flora dels fons marins, convertint les illes Medes en el parc marí més gran de Catalunya i un dels més importants de la Mediterrànea. El 2010, les illes s'integren al PEIN, quan el Parlament aprova el Pla especial de delimitació definitiva dins el Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Aquest espai inclou la resereva marina i la integral de la zona emergida de les illes Medes.