La Declaració d'Actuacions Coordinades (DAC) aprovada al Consell Interterritorial de Salut delega en les autonomies la decisió sobre l'obertura dels locals d'oci nocturn en aquells territoris que estiguin en risc mitjà, és a dir, amb una incidència acumulada per sobre dels 50 casos de covid-19 per cada 100.000 habitants a 14 dies.

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha avançat en la roda de premsa posterior al Consell que les zones amb risc nul o baix (amb 50 casos o per sota) podran obrir fins a les dues, horari ampliable fins a les tres. Però ara el Ministeri ha difós els detalls de la DAC que inclou com a complement la mesura per a les zones de risc mitjà. És el cas de Catalunya, que presenta una incidència acumulada de 110 casos.

Així, l'horari de tancament d'aquests establiments a les zones sense risc o les de risc 1 es marca a les dues de la matinada, ampliable fins a les tres. Però sense perjudici d'això, la DAC estableix que quan la unitat territorial de referència per al control de la covid-19 de la Comunitat Autònoma en què es trobi el local estigui en nivell de risc 2, el govern autonòmic "podrà valorar autoritzar l'obertura", en qualsevol cas l'aforament màxim serà d'un terç en interiors.​



D'aquesta manera, el govern espanyol passa als seus homòlegs autonòmics la pressió que des de fa mesos exerceix un dels sectors més castigats de l'economia a causa de la pandèmia de la covid-19.



En el cas de Catalunya, cal recordar que ahir mateix, el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, opinava que els locals d'oci nocturn havien de poder reprendre el funcionament aviat per garantir una activitat nocturna regulada i reduir el nombre de botellots.