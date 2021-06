Desmarcats - Marina González, gimnasta

Des dels 7 anys Marina González tenia clar que es volia dedicar a la gimnàstica artística professional. Fins i tot va dir-li a Gervasio Deferr que aquest era l'objectiu, i el gimnasta li va dir a la seva família que tenia les seves metes molt clares. 11 anys després està a les portes d'aconseguir un dels seus somnis, com és arribar a competir en uns Jocs Olímpics.

Per poder fer front a un repte de gran magnitud com ho són els Jocs, la clau està en enganyar a la ment i fer-li creure que està en un context diferent. Durant la competició "m'he d'oblidar de tot i pensar que és un entrenament més".

Una lluita que ve d'anys enrere

Per a l'equip espanyol de gimnàstica artística no ha estat gens fàcil aconseguir la plaça olímpica. És per això que, degut a la dificultat, la gimnasta de Malgrat de Mar creu que "ha sigut molt difícil aconseguir la classificació als Jocs Olímpics i jo crec que podem estar a la final d'equips".