Las mejores recetas de gazpacho de Cocina RTVE

Ya está aquí la época en la que nos podríamos pasar bebiendo gazpacho como si fuera agua hasta octubre. De hecho, lo vamos a hacer. Y para no aburrirnos, qué mejor que recordar 5 recetones de gazpacho de Cocina RTVE.

Empezamos por el clásico, el inimitable, el imbatible: el auténtico gazpacho andaluz . Bueno, siempre habrá alguien que diga que en su casa se hace así o asá y también es la mar de auténtico. No le vamos a decir que no. Pero si quieres tener una buena orientación, empieza con esta receta.

¿Pero no era rojo? Pues los Hermanos Torres se han sacado de la chaquetilla un gazpacho verde. Lo consiguen triturando verduras altamente verdes , como las espinacas, el pepino, el aguacate, la albahaca, el tomate verde y el pimiento verde.

02.57 min Hoy visitamos a una nueva amiga con una receta de la abuela más refrescante que nunca. ¿Conseguirá el delantal?

¡Amigo, el gazpacho no es solo lo que te imaginas! También se le llama gazpacho a una receta similar, muchas veces más antigua, y que no lleva tomate (recordemos que hasta después de la colonización americana no había tomates en España). Este es un buen ejemplo: con una base de huevos fritos, pan, ajo, agua, vinagre y, ¡sorpresa!, poleo menta.