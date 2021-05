La vacunació de la franja d'edat dels menors de 40 anys començarà al juliol. Segons ha explicat a RAC1 la responsable del programa de vacunació de la covid, Carmen Cabezas, la vacunació dels 39 als 16 anys podria començar entre 3 i 4 setmanes després que la de la franja dels 40 als 50 anys.



Ara mateix les persones que ja poden demanar cita per la immunització són les d’entres 50 i 59 anys. El mes vinent, a mitjans de juny, ho podran fer els d’entre 40 i 49. A partir de dilluns que ve, també es reprendrà la immunització d'aquelles persones de col·lectius essencials, com ara mestres, que encara no han rebut primera dosi.



Cabezas ha confirmat que la franja de població jove contemplarà també a les persones de fins a 16 anys perquè la vacuna de Pfizer està aprobada també per aquest segment d'edat.

Janssen La Comissió de Salut Pública ha acordat aquesta setmana que el grup de persones de 50 a 59 anys podrà rebre també la vacuna monodosi de Janssen. Salut informa que seria recomanable per a persones difícils de captar per a la vacunació, com per exemple cooperants que es desplacin en missió a països d'alt risc o persones que per raó de la seva activitat no seran a Espanya en la data de la segona dosi.

Segones dosis d'AstraZeneca Què passarà amb les persones que ja han rebut una primera dosi d'AstraZeneca? La investigadora d'Irsi Caixa, Bea Mothe, ha parlat del tema al programa El Vespre. Creu que aquestes acabaran rebent una segona dosi d'una altra farmacéutica ja que per ella, la solució serà més de política comercial que científica. “Què passarà amb les persones que ja han rebut una primera dosi d'AstraZeneca?@BeaMothe @IrsiCaixa creu que acabaran rebent una segona dosi d'una altra farmacèutica. La solució serà més de política comercial que científica, diu.#ElVespre @marta_sugranes @RTVECatalunya pic.twitter.com/BAAZX5R4xG“ — RTVE Notícies (@rtvenoticies) May 12, 2021 D'altra banda, Carmen Cabezas ha indicat que tan bon punt hi hagi una decisió sobre com s'ha de completar la pauta de vacunació a les persones menors de seixanta que van rebre una primera dosi d'AstraZenca es programaran les cites.