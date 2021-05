Si algún día entrases a un baño público y te encontrases con un letrero que especifica que no se puede cocinar en los retretes probablemente te quedarías en estado de shock, exactamente igual que el usuario de Reddit que subió este post. ¿A quién coj**es se le ocurriría cocinar dentro de un váter? Y ya no digamos en el de un baño público.

Bueno, pues como la realidad tiende a superar a la ficción (y casi siempre en el mal sentido) el otro día descubrí este vídeo viral que fue como un bofetón en cualquier noción de decencia y sanidad que pudiera conocer. Una chica — estadounidense, que no vamos a generalizar, PERO — haciendo una especie de bebida de fiesta o vayaustéasaberqué en un váter, mezclando todo lo mezclable en un lugar en el que nunca nada que fuese a ser ingerido debería entrar.

“White people need to be STOP pic.twitter.com/vbb85Yk4W5“ — Curlyixing (@curlyixing) April 22, 2021

Como comentaba una usuaria, “De Guatemala a Guatepeor”.

““it went from worse to worser.”pic.twitter.com/Z7TAJKmqFC“ — �� CARIANNA �� (@cari_mclellan) April 22, 2021

Este tuit me hizo entrar en uno de esos rabbit holes interneteros de los que solo puede sacarte el timbrazo de un repartidor o un incendio en tu casa. ¿En qué momento y por qué a alguien le parece buena idea preparar una comida o una bebida en un sitio en el que la gente saca, literalmente, lo peor que lleva dentro? ¿Es lo de esta chica una excepción, una ida de olla de fiesta y borrachera, o hay gente haciendo estas cosas? Bueno, os adelanto que el panorama es tan morboso como desolador.

Volvamos al tema del letrero que especificaba que no se podía cocinar dentro de los retretes públicos. Lo primero en lo que pensé es en esos carteles que hay en los aeropuertos que te aclaran que no puedes subir a bordo del avión con una ballesta, que piensas, “¿Quién ha sido el pedazo de perla que ha intentado subir una ballesta a un avión?”. Pues no lo sabemos, pero alguien tuvo que hacerlo para que se vieran en la posición de ponerlo en un cartel.

En el caso de cocinar en un retrete público, no solo he encontrado un ejemplo, es que se trata de una de mis youtubers favoritas, Emilia Fart, una persona que rompe muchísimas barreras en el humor hablando de salud mental y, por lo que acabo de descubrir, también de salubridad culinaria en lugares inhóspitos. Emilia, love u anyway <3

Después de ver a una de las personas de la escena youtubera cometiendo semejante atrocidad (aunque en este caso me parece más performance punki y, por lo tanto, bastante incomparable con la chica del rebujito de interpretación libre del principio) me dio por mirar cuánto tiempo llevaba la gente perpetrando esta especie de ritual oculto y subiéndolo a redes.

Descubrí, entonces, que llevaba pasando desde los albores de YouTube. Este vídeo de 2008 lo demuestra.

Por lo menos esta chica está usando el váter para quemar algo dentro, que da cierto nivel de desinfección pero ninguna respuesta al wtf que implica esta técnica culinaria. El siguiente vídeo es tan horrible que os prometo que este os va a parecer bueno. Creo que queda claro que Curtis y sus amigos no pretenden hacer ningún experimento gastronómico sino buscar simple y llanamente lo que por sus tierras llamarían shock value, ir a impactar (en este caso por lo desagradable) sin intención de aportar esencialmente nada más.

Es asqueroso, advertidos estáis. No quiero entrar en detalles, que cada uno le dé al play bajo su propia responsabilidad, aunque confirmo que ese vídeo debería tener 12 trigger warnings por segundo.

Nada que ver con estas gemelas que se echan el pisto de cocinar en el retrete pero que no tienen el valor de probarlo.

Y, siendo honestos, hacen bien porque... ¿Qué puede pasar si como del retrete? Tal y como explican en esta web, “el problema de consumir agua del váter no es el agua, sino el váter en sí”. Un retrete tiene un tráfico constante de excrementos humanos. Aunque tiremos de la cisterna y el agua cambie cada vez, las bacterias residuales pueden perfectamente quedarse allí a vivir. Consumir estas bacterias puede producir problemas de salud por los que no compensan las visitas de youtube: infección por e.coli, diarreas extremas, dolores de estómago brutales e infecciones cutáneas. Y la cosa no queda ahí: aunque hiciéramos el esfuerzo de tratar de desinfectar todo, la mayoría de productos de limpieza para el wc incluyen químicos que pueden ser terribles para nuestra salud. ¿Te la jugarías a comer ramen con restos de lejía o amoniaco? No sé, Maritere, lo veo un poco innecesario. En esta misma web aclaran que, en caso de necesidad máxima, si sucede una emergencia, “lo mejor es beber agua del tanque de arriba del váter, no del foso, ya que ese agua no ha estado contaminada con desechos humanos ni químicos de limpieza”. Así que si, por lo que sea, te quedas encerrado en un baño y un retrete es tu único acceso a agua para sobrevivir, recuerda: la de arriba, siempre la de arriba. Pero, volviendo al tema de la comida.