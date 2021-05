El Vall d'Hebron assaja un filtre sanguini per a tractar crítics de covid

L'Hospital Universitari Vall d'Hebron participa en un assaig clínic per provar fins a quin punt filtrar la càrrega viral de la sang pot millorar l'estat de pacients crítics amb covid. És a dir, si eliminar el SARS-CoV-2 de la sang és suficient per disminuir la gravetat d'aquests pacients infectats.

Per a filtrar la càrrega viral, el centre disposa d'un sistema -conegut com a Seraph 100- que permet disminuir la quantitat de virus o bacteris presents a la sang. "El filtre té aquesta funció, és capaç d'absorbir els virus; el que ens preguntem és en quant benefici clínic es tradueix això", explica Ricard Ferrer, cap del Servei de Medicina Intensiva. El dispositiu ha estat desenvolupat i provat als Estats Units, però ara comença un assaig a Europa. A l'Estat, a més del Vall d'Hebron, hi participen el centre Hospital Clínico San Carlos de Madrid i l'empresa Cardiolink.



Els estudis que s'han portat a terme fins ara han observat que en determinats casos el fet de filtrar la càrrega viral de la sang pot millorar la funció pulmonar i la saturació d'oxigen en pacients amb covid que estaven crítics.

Sistema similar a la diàlisi Segons el doctor Ricard Ferrer el sistema de depuració és similar a la diàlisi, però en aquest cas el que es depuren amb el filtre són partícules virals que poden haver-hi a la sang. “"Tornem al pacient la sang neta de partícules virals", comenta.“ Bàsicament, explica, el filtre per on circula la sang del malalt conté unes esferes que poden retenir les partícules virals. "El que hem d'aconseguir és rentar aproximadament unes vint vegades la sang", indica el cap del Servei de Medicina Intensiva.



Amb tot, matisa que en funció de la càrrega viral de cada malalt el tractament durarà més o menys hores. Una sessió d'unes quatre o sis hores seria suficient per netejar gran part dels patògens que es troben a la sang.

Tipus de pacients Ferrer assegura que els pacients covid més crítics de l'hospital no tenen cap tractament per reduir la càrrega viral. Per això, els que inclouen en l'assaig han de ser els pacients més greus que tenen ventilació mecànica i presenten, a més d'una disfunció respiratòria, una disfunció en algun altre òrgan.



"No tenim cap tractament ara mateix que pugui fer baixar la càrrega viral als pacients crítics, per tant, és molt encoratjador disposar d'aquesta possibilitat", afegeix.