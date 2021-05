Es manté la tendència a la baixa de la transmissió del virus a Catalunya

El virus segueix a la baixa a Catalunya. La propagació es manté per sota de l'1 amb un 0,93 i continuen disminuint els ingressos als hospitals, aquest cop amb quasi un centenar menys. El risc de rebrot (EPG) fa dies que també millora situant-se en 250 punts.



Segons les dades actualitzades aquest dijous pel Departament de Salut, el nombre de malalts de covid hospitalitzats és de 1.444, un total de 87 menys que aquest dimecres, dels quals hi ha 474 en les UCI, un menys que en la vespra, situant-se en nivells de principis d'abril. En les últimes hores s'han sumat 1.669 nous contagis.





El nombre de morts per la covid a Catalunya des de l'inici de la pandèmia és de 21.942, dels quals 20 han estat notificats en les últimes 24 hores.



La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i test d'antígens, se situa en el 5,86%, acostant-se al 5% que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) assenyala com a llindar de control de l'epidèmia.

A més, 955.466 catalans ja tenen la pauta completa i per tant gaudeixen d'immunitat davant el virus o bé perquè han rebut dues dosis de la vacuna o bé perquè han rebut la vacuna de Janssen --que requereix una sola dosi--, ha informat la Conselleria de Salut de la Generalitat a través de la seva pàgina web.

Les vacunes hauran evitat un 80% de morts per covid a finals de maig

El BIOCOMSC (Grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos) preveu que la vacunació entre els majors de 60 anys es tradueixi en una baixada general de les defuncions per la covid-19. L'investigador de la UPC Daniel López Codina indica que preveuen que les morts siguin un 80,5% menys en tres setmanes, quan hauran fet efecte les vacunes distribuïdes fins al 2 de maig, en comparació a un context en què no s'hagués vacunat.



López Codina assegura que s'avança "en la bona direcció" però alerta que les incidències continuen sent molt altes i que, tot i la vacunació, es podrien descontrolar si les mesures es relaxen massa.