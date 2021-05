Cent anys del naixement de la gran actriu Paquita Ferràndiz

Aquest 5 de maig es compleixen 100 anys dels naixement de l'actriu barcelonina Paquita Ferràndiz (1921-1996). Rostre popularíssim al nostre país, va començar a actuar de ben petita, als set anys. Ja no abandonà mai més la interpretació, Va ser molt fidel a l'escena catalana, molt valorada a la professió i estimada entre els companys.

L'any 1935 va estrenar al desaparegut Teatre Novetats un paper a l'obra Roser florit, que li havia escrit expressament per a ella Josep Maria de Sagarra. En companyies de teatre de Madrid treballà interpretant Lope de Vega, Calderón de la Barca, Shakespeare o Zorrilla. Quan tornava a Barcelona actuava en català, en el que va ser la represa del teatre en la nostra llengua per al gran públic, com el 1946 a El prestigi dels morts, i a d'altres obres de Sagarra.

El 1953 va poder treballar als escenaris de Broadway, el districte on hi ha els teatres a Nova York, i un dels punts més visitats de la ciutat. Va participar, entre d'altres, a les postes en escena de Cyrano de Bergerac, La Vida es Sueño o Don Juan Tenorio

Una de les seves primeres aparicions a la televisió va ser quan l'entrevistaven al programa informatiu Panorama de Actualidad, mentre representava una obra a Barcelona. L'espai, en castellà, parlava l'estiu del 1968 amb els que no podien fer vacances per la seva professió. Al Teatre Romea, a les dues de la matinada i després d'acabar la funció, Paquita Ferràndiz es mostra contenta de l'obra i dels projectes que l'esperen, però no tant del costum de fer dues representacions al dia.

04.21 min Arxiu TVE Catalunya - Panorama de Actualidad - Entrevista a Paquita Ferràndiz, al Teatre Romea

Un any més tard, el 1969, participa a l'obra Un hermoso domingo de septiembre, del dramaturg Ugo Betti, al programa Hora 11. Ferràndiz també va treballar al mític al programa Estudio 1 de TVE a Madrid: havia gravat l'obra Doce hombres sin piedad, de Reginald Rose, que es va emetre el 1973.

Quan la televisió va començar les emisions en català, Paquita Ferràndiz va formar er part del repartiment de La Ferida Lluminosa, l'obra de teatre de Josep Maria de Sagarra escollida per saludar els primers espectadors catalans que havien pogut comprar un televisor, o que havien trobat algú que els convidés a veure'l. Desgraciadament, en aquells anys no es conservava tot el que s'emetia, però se'n va commemorar l'efemèride amb un especial el 1994.

Des que TVE Catalunya inicia la programació de teatre en català, Ferràndiz hi participa. A l'espai Lletres Catalanes actua l'obra En Garet a l'enramada, el febrer del 1976.

54.17 min Arxiu - TVE Catalunya - Lletres catalanes - En Garet a l'enramada

L'obra L'Hostal de la Glòria s'estrena a televisió el mateix any, el juny del 1976. És un dels grans clàssics catalans, escrita també per Sagarra i els productors de TVE Catalunya saben que tindrà una gran acollida.





01h 30 min Arxiu TVE Catalunya - Lletres Catalanes - L'Hostal de la Glòria

El 1977, Paquita Ferràndiz actua també a Ells vells, d'Ignasi Iglesias.

01h 08 min Arxiu TVE Catalunya - Lletres catalanes - Els vells

A Lletres catalanes, Ferràndiz també va interpretar les obres de teatre La Terra es belluga, El brunzir de les abelles, i Un lloc entre els morts, totes el 1977. Quan acabà la producció d'obres de teatre a l'espai Lletres Catalanes s'estrenà Gran Teatre. En aquest nou programa, el 1980, Ferràndiz surt a l'obra Gente bien, de Santiago Rusiñol.

57.44 min Arxiu TVE Catalunya - Gran Teatre - Gente bien

El mateix any 1980, també a Gran Teatre, actua a Amàlia, Amèlia, Emília, l'obra de Lluís Elias i Bracons.

01h 09 min Arxiu TVE Catalunya - Gran Teatre - Amàlia, Amèlia, Emília

La televisió evoluciona i arriben les primeres sèries, ja produïdes des de Sant Cugat del Vallès. Paquita Ferràndiz actua a La Claror Daurada, la divertida obra de l'escriptora gironina Carme Alcalde que va dirigir Antoni Chic. Podeu veure completa al nostre web la sèrie La Claror Daurada, sobre un balneari on els grans actors catalans representen moments còmics i entretinguts. És de l'any 1989.

Paquita Ferràndiz va ser una gran dama de l'escena que representava tota tipus de papers, dramàtics, comèdia, entretinguts, seriosos, còmics o tràgics però sempre amb una gran passió. Va rebre el Premi Ciutat de Barcelona i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya. És la mare d'una altra popular actriu catalana, Maife Gil.