Presentó su primera colección de prêt-à-porter e 1982, hace casi 40 años. Hace 30 años ganó su primera T de Telva -tiene 3-, y hoy cumple 76 años. Roberto Verino colecciona aniversarios, premios y éxitos, y basta con tener cinco minutos de conversación con él para darse cuenta de que no se recrea en la nostalgia y que cualquier tiempo pasado no fue mejor. Es uno de los veteranos de la Moda de España y, a la vez, uno de los más rebeldes e inconformistas. Fue uno de los famosos 'disidentes' de la añorada Pasarela Cibeles, uno de los primeros en apostar, en serio, por el see now, buy now, y un defensor convencido de los armarios inteligentes. "Comprar un 'Verino' es una inversión, no un gasto", dice siempre.

25.51 min Transcripción completa (Música cabecera) (Canción en inglés) En el 2012 se cumplen 30 años desde que Roberto Verino fundara su marca tal y como la conocemos actualmente, aunque él se iniciara trabajando en el mundo textil unos años antes. (Continúa la música) Su verdadero nombre es Manuel Roberto Mariño, nace en 1945 en Verín, una pequeña localidad en el sureste de la provincia de Ourense, a orillas del río Támega, en el corazón de la fértil comarca del valle de Monterrei, a 17 kilómetros de Portugal. Destaca, principalmente, el castillo de Monterrei que lo preside, construido en la baja Edad Media, y su Parador Nacional. El paisaje, la naturaleza cambiante y sugerente de su tierra, es un motivo de inspiración permanente para él. (Canción en inglés) Tierra de agricultores y de gente emprendedora, el protagonista que nos ocupa en este reportaje, tras estudiar Bellas Artes en París, se hace cargo del negocio familiar dedicado a la fabricación de jeans y, posteriormente, fabrica y distribuye la marca francesa Billy Bonny. Será en 1982 cuando crea su primera colección de prêt-à-porter femenino con su firma. Desde entonces, no ha dejado de ser partícipe de la historia de la moda de España con sus ideas, su empeño en llegar lejos y su manera de hacer las cosas: despacio pero sin pausa. (Continúa la música) (Canción en inglés) Abrió su primera tienda y showroom en París en el 83, estando sus colecciones representadas en 20 países en Europa, Emiratos Árabes, Estados Unidos y Canadá. A partir de 1984, comienza a desfilar en la Pasarela Cibeles, convirtiéndose en uno de los nombres más veteranos del calendario español. Tras una etapa de implantación y expansión de sus colecciones, como primer paso, posteriormente se fijó en mercados como el japonés. Siempre interesado en la incorporación de referencias culturales en sus colecciones, aboga por la utilización de materias primas nobles, como la lana virgen, lino y la piel de cordero español. Fiel defensor de su país, desde pequeño tuvo claro que había que luchar en la moda por una identificación clara, tal y como hacían sus vecinos portugueses. (Continúa la música) Lo que yo he hecho este invierno, realmente, lo puedo definir en tres líneas, tres líneas fundamentales, que van destinadas, precisamente, a esta mujer que, de alguna forma, no todas piensan de la misma manera. Entonces, las he situado en tres lugares distintos, tanto de poblaciones como en el tiempo. Una de ellas la denomino Berlín, porque entiendo que es una época parecida a la que en el año 1930 se vivía en aquella ciudad, una ciudad con gran protagonismo también, con una mujer que había tomado el protagonismo parecido al actual nuestro y que tiene como características fundamentales el que la ropa es importante en cuanto a volúmenes, aunque las cinturas están mucho más marcadas. Los coloridos son oscuros y alegrados... Oscuros exteriormente y alegrados por medio de colores vivos para las partes interiores. Y los largos son largos. Otro tema, que yo lo ubico en París en el año 1960, época de un cierto, digamos, misticismo y que embarca a la mujer en otra aventura, mucho más intelectual, donde también el protagonismo femenino toma otro ambiente. (Continúa la música) Siempre atento a la vanguardia y estilo de vida, en 1988 lanza su línea joven RV2, que en la actualidad cuenta con su departamento propio de diseño en la que participan diseñadores recién licenciados. Su búsqueda de la excelencia le lleva a acometer un profundo cambio en su identidad corporativa y en la creación de un nuevo showroom internacional, obra de Fernando Salas, por lo que recibe un Premio FAD. En sus tres décadas de trayectoria, Verino es poseedor de prestigiosos premios, otorgados tanto por su labor de diseñador como de empresario. Desde la T de "Telva", en 1994, a la Aguja de Oro o la Mejor Colección Pasarela Cibeles, Prix d'Excellence "Marie Claire", Hombre del Año, etc. (Canción en inglés) A principios de 1992 se abre la primera tienda en Madrid, como consecuencia de su renovación estratégica y comercial. Este proyecto desarrollará también una política de producto orientada a la creación de la colección Roberto Verino de complementos. Me parece preciosa esta tienda. Le estaba comentando a Roberto que cada vez son... Cada tienda de las que monta está mejor y cada vez es más bonita y está preciosa, está preciosa, y me parece un espacio fantástico. -Me encanta su ropa desde hace muchos años, utilizo su ropa... Y yo creo que la ropa de Roberto es muy asequible y, sobre todo, que eso, que estás cómoda, que puedes estar... Te vistes desde por la mañana y a la noche puedes seguir monísima. (Canción en inglés) Tras la consolidación de la red de tiendas propias, comienza en 1995 su inmersión en el mundo de las fragancias, con Eau de Verino, ganadora de una T de Oro a la mejor fragancia. Le seguirían otras como VV, seleccionada por el Musée du Louvre para su "Collections du Musée" y, por último, VV Platinum en 2008, galardonada con prestigiosos premios y con el éxito entre los consumidores nacionales e internacionales. Nuevas fragancias se unen a su exitosa colección: Pure para él y Gold Diva para ella. (Canción en inglés) En 1996, tras concederle la Xunta la Medalla Castelao, máxima distinción cultural en Galicia, funda su bodega Gargalo con una plantación inicial de 6000 cepas plantadas con variedades autóctonas. Su vino, Terra do Gargalo, es un caldo de referencia en los mejores restaurantes españoles y se ha convertido en una de sus pasiones. Moda y vino unidos por el mismo mimo de querer hacer las cosas bien. (Canción en inglés) Tengo que empezar a decir que soy un diseñador un poco atípico, en el sentido de que me gustan empresas complejas y difíciles. Y, en este caso concreto también, el diseñar un vino, el hacer posible que una zona como la comarca de Monterrei se vuelva a poner en valor después de muchos años en donde fue punto de referencia de los vinos más importantes de este país, a mí me parecía una empresa muy atractiva, muy apasionante y que me ha, bueno, llenado de energía positiva, teniendo en cuenta que hay detrás de este proyecto también la ventaja importante de contar con un entorno familiar que está también implicado, en concreto, mi hermano Miguel y su hijo, Miguel Ángel, que están haciendo el trabajo de campo, el trabajo del día a día, el trabajo con la misma pasión con la que solemos enfrentarnos a cualquier reto. Y en esa dinámica, yo creo que nos está llenando de ilusión lo que estamos haciendo porque, en el fondo, moda o vino, prácticamente estamos en lo mismo, es seducir los sentidos en la búsqueda de la calidad, en la búsqueda del disfrute a través de uno u otro uso. (Canción en inglés) (Música) Con la década de los 90, se planteó una nueva concepción de la marca, dando importancia tanto a su faceta de diseñador como a la de empresario. Esto se tradujo en una transformación de la empresa, con una visión más global a nivel de diversificación de sus productos y creaciones, que tuvo su máximo desarrollo en 1997 con la introducción de una colección de prêt-à-porter para hombre, líneas de fragancias, gafas, relojes y revestimientos cerámicos. (Música) Será a las puertas del nuevo milenio cuando inaugura su buque insignia en el número 33 de la calle Serrano de Madrid, siguiéndole otras aperturas y también funda junto a Jesús del Pozo, Antonio Pernas, Ángel Schlesser y Modesto Lomba la Asociación de Creadores de Moda de España, una manera para que la moda tuviese voz y voto en la sociedad española. En 2008, y con motivo del 25 aniversario de la creación de su marca, Roberto Verino inaugura la exposición "Roberto Verino, 25 años de moda" en el Museo del Traje, exposición retrospectiva de sus bodas de plata en el mundo de la moda. También se exhibió en la Gabarron Foundation, en Nueva York, unos meses más tarde, con notable éxito de público y crítica. Momentos de prestigio que reconocen la labor de este gallego sabio que no ceja en su empeño de seguir creciendo empresarialmente. Aunque son 25 años, parece que fueron dos días, ¿no? Y a mí me llena de ilusión para tener la energía necesaria y afrontar este sueño americano con absoluta juventud. Su interés por la expansión de la marca quedó de manifiesto en el año 2004, cuando decidió retirarse de la Pasarela Cibeles para centrarse en el posicionamiento del mercado internacional, especialmente en el de Nueva York. Tras unos años dedicados al esfuerzo exterior de abrir redes y recursos, Roberto vuelve en 2009 a las pasarelas nacionales, presentando su colección en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, y sigue cosechando premios a la excelencia empresarial, tanto en el sector de moda como en el gastronómico y de decoración. (Canción en inglés) Roberto, gracias por atender a "Solo moda" y abrirnos las puertas de tu taller, aquí, en el centro de Madrid. -Yo soy quien os tengo que dar las gracias por darme esta oportunidad de tener en tu valiosísimo trabajo un puntito de mi aportación. O sea, que gracias a ti. -Bueno, pues del 82 al 2012, 30 años en el mundo de la moda. -Hombre, sería largo de contar, pero, de alguna forma, porque tiene esa gran capacidad de hacer que tú disfrutes intentando ser tú mismo, intentando sentirte bien, intentando ver que lo que refleja el espejo es lo que tú quieres enseñar. Y eso, ponerlo en práctica, ver cómo en un año se suceden dos temporadas, con qué velocidad tienes que estar trabajando, siempre con un año de antelación, puesto que, ahora mismo, yo ya estoy trabajando para el invierno del año que viene y todavía no hemos hecho más que empezar este, porque empieza a hacer frío ahora, ¿no? Es un montón de pequeñas cosas, quizá, que hacen grande a la moda porque permiten, o nos permite, ser capaces de intuir cuáles son las necesidades de un consumidor y, en consecuencia, nos anticipamos a esas necesidades y le damos soluciones. Yo creo que esa es la gran capacidad que tenemos para influir en hacernos felices. -Como buen gallego, eres un hombre de tu tierra. Roberto Verino, para quien no lo sepa, háblanos un poco de por qué surge el apellido de Verino, porque no te apellidas Verino. -Necesitamos creer que en nuestro lugar de origen y que nuestros entornos los hagamos, de alguna forma, entendibles, lo digamos con cierta ilusión y también con pasión. Seamos capaces de entender que lo nuestro, si no creemos en ello, mal lo vamos a poder valorar y vender, por lo tanto, era la mejor manera de que un apodo que yo tenía, porque era como me llamaban donde había ido a estudiar fuera, pues me llamaban el Verino, pues dije: "Es una manera de reivindicar el lugar de tu origen haciéndole entender la gente que de eso tienes que sentirte orgulloso". Bueno, yo tengo la suerte en este momento de contar con mi mujer, que está vinculada al desarrollo de la colección de mujer. Ella es la directora artística de toda la colección. Eso a mí me ayuda a tener una cierta ventaja, porque nuestra relación humana está mezclada de tal manera con la profesional, que no sabemos cuándo empieza una cosa y cuando termina la otra. -Para lo bueno y para lo malo. -Para lo bueno y lo malo, pero yo creo que eso la hace rica. (Canción en inglés) Yo soy una persona, para empezar, muy sencilla. Me gusta, incluso, lo imprimo como carácter a mi trabajo, la sencillez como un valor para poder hacer que la intemporalidad también se convierta en una forma de invertir, más que en gastar, en el mundo de la ropa, lo que a mí me parece, que lo digo con frecuencia, es un valor seguro. Me gusta disfrutar de las pequeñas cosas. Me gusta respetar la naturaleza. Me gusta intentar hacer que la gente que, en definitiva, se acepte, se quiera, se valore y sea feliz. Y para todo ello intento darle valor al mundo fantástico que podemos tener a nuestro alrededor, que muchas veces no lo sabemos encontrar, porque siempre pensamos que... lo más lejano, lo más sofisticado, lo más atrayente tiene que estar muy lejos de nuestro entorno y no suele ser así. Ciudadanos de este mundo, compañeros al andar, cada día... Sus diseños se caracterizan por un estilo urbano y funcional, y uno de los aspectos más importantes de sus trabajos es la aplicación del color. Siempre se ha sentido profundamente interesado por la incorporación de referencias culturales originales en sus creaciones. Tal vez por eso, sus desfiles alcanzan unos estilismos y una atmósfera que no se recogen en otros shows de sus colegas. (Canción en inglés) ¿Cómo has conseguido este binomio en un país donde, justamente, adolecemos de esta figura, la de empresario y diseñador? -Precisamente por eso. Como no había otra alternativa, a mí no me quedó más remedio que, si quería llegar a ser, precisamente, lo que posiblemente soy hoy y lo que falta por hacer todavía, pues no había otra alternativa que asumir el papel de empresario. Papel que yo reconozco que no soy tan capaz en eso ni me considero un empresario de éxito, pero sí he tenido la ventaja de contar con mis hermanos, que me han ayudado en esa área y he logrado, quizás, combinar una situación que no es fácil, porque no es lo mismo entender de tendencias de moda, de desfiles, de mujeres maravillosas, de hombres estupendos, y relacionarlo con entidades financieras, temas de recursos económicos, problemas relacionados con las producciones... Tenemos, realmente, expectativas muy importantes para lograr encontrar, quizá, ese éxito, que yo creo que todavía está por alcanzar y que significaría que la marca Roberto Verino estuviera extendida en el mundo, no solamente a nivel de moda de mujer y de hombre, sino también con una presencia muy importante en perfumes, de la perfumería, que ha sido un tema muy importante desde el inicio. Es una manera muy fácil de que un aroma te incorpore al mundo Verino. Mi trabajo desde estos 30 años ha sido hacer un prêt-à-porter de calidad, capaz de ser comparable con las marcas internacionales, donde la relación calidad-precio que yo ofrezco es, indudablemente, ganadora. Ocurre tanto en la colección de mujer como en la colección de hombre, porque yo creo en ambos ámbitos la relación precio-producto es fantástica, intentando, precisamente, generar un producto intemporal, funcional, con muchísima calidad, en donde el valor es seguro, es una inversión realmente y no un gasto. A todo esto y puesto que, evidentemente, una vez que alcanzas esta situación de equilibrio también, necesitas darle un plus en términos cualitativos. Desde hace dos años a esta parte estamos haciendo una colección, que la hemos denominado Black Label, que intenta ser la cúspide de esa pirámide, digamos, del gusto, del glamur, de la sofisticación. Es una colección prácticamente alta costura porque se hacen solamente 25 unidades en 25 modelos. Es la conmemoración de un hito, que fueron los 25 años de marca. Y tiene la intención de ser, realmente, una colección muy exclusiva para personas muy exclusivas y que se convierte en la sustitución de lo que podría ser la alta costura para mí. (Música) Bueno, llevo haciendo hombre desde el año 98. Ya son bastantes años, indudablemente, pero no son suficientes como para contrarrestar el peso del reconocimiento que tengo en la colección de mujer. Y es una asignatura pendiente en la yo estoy ahora muy interesado en dar a conocer realmente la estupenda colección que hay de hombre, lo equilibrada, el valor seguro, precisamente. Si en algún ámbito se reconocen realmente esas características, es en el vestuario masculino, donde la evolución es mucho más reducida y donde se valora mucho la calidad. Y se valora mucho la capacidad de disfrutar también en el ámbito masculino, cosa que parece que estaba relegada siempre al ámbito femenino. La oportunidad de una pasarela no era para enseñar la colección de manera más o menos convencional y atractiva, sino para enseñar algo más. Es una manera de pensar, una manera de ver cómo hasta qué punto tú puedes alcanzar que aquello se convierta casi en un espectáculo. Una manera de ver mujeres maravillosas y hombres impresionantes. Porque, al final, de ahí tiene que desprenderse lo que es ese lirismo, esa poesía que antes comentabas, ¿no? La capacidad de soñar aparece ahí, la realidad, digamos, más... del día a día está aquí. Por eso, que las dos facetas están perfectamente cubiertas. Por lo tanto, si yo, en la tienda, ya puedo exponer mi colección como me gusta exponerla; en la pasarela, tengo que intentar hacer que se convierta en un espectáculo, que se convierta en una manera de intentar explicar cómo pienso, cómo me arriesgo, cómo intento generar lo que a mi juicio siempre es clave, sorprender, emocionar y seducir. Lograr estar presente en las ciudades más importantes de los países más importantes del mundo para lograr que la marca Roberto Verino, realmente, sea una marca con proyección internacional. Y eso, una vez que se logre, lo puedes extrapolar luego a todas las derivaciones que, sin duda ninguna, van a hacer que, después de que yo me pueda haber muerto, siga habiendo una marca que mantenga viva mi imagen o mantenga vivo el espíritu de mi trabajo. Porque, eso sí, me gustaría dejar conciencia de que te puedes morir; pero, mientras te recuerden, seguirás vivo. (Música) Una constante en la profesión de este gallego ha sido rodearse, en sus desfiles, de gente del mundo de la cultura, con actrices como María Barranco o Ángela Molina, fieles a sus diseños tanto en su vida personal como en la laboral, siempre que se puede. Actualmente, cuenta con un total de 56 tiendas y tiene presencia en El Corte Inglés con 47 boutiques y se halla en un proceso de plena expansión. (Música) Un hombre tremendamente preocupado por agradar tanto a su entorno como a las personas que se van cruzando en su vida, porque Roberto Merino es un comunicador nato, un filósofo de la vida, que opina que el estilo es un equilibrio sutil entre lo que somos y lo que parecemos o que la elegancia es la prolongación de nuestro cuerpo y nuestra mente. No es cara ni chillona, encorsetada o artificial. Por este planteamiento, desde sus inicios, la filosofía de la marca se ha caracterizado por una búsqueda de la sencillez y por saber conjugar la cultura con la sofisticación y la modernidad, intentando descubrir la esencia de las cosas. En suma, auténtica funcionalidad urbana al servicio de las personas. (Música) (Música créditos) Flash Moda Monográficos - Roberto Verino, funcionalidad urbana - ver ahora

Se mantiene en activo, y la imagen que todos tienen de él difiere mucho de los otros compañeros: no es un divo ni va de estrella le tiembla el pulso a la hora de vincularse con las plataformas más novedosas y los proyectos más jóvenes, como Madrid es Moda. Manuel Roberto Mariño, nació el 3 de mayo de 1945 en Verín, (Orense), y el nombre de su pueblo pasó a ser su apellido artístico. Estudió Bellas Artes en París, donde diseñó varias colecciones para Billy Bonny, pero regresó a España atraído por el derroche de energía y el talante renovador de la una nueva sociedad española que exprimía el presente y deseaba otro futuro.

Con muy buen tino se hizo empresario. Primero haciéndose cargo del negocio familiar de confección, que en tan solo tres años transformó a su estilo. "De mi madre, y de mi abuela Aurora, aprendí las lecciones más valiosas, han sido mis mejores referentes", recuerda. Luego ese pequeño negocio creció y lo hizo al son de los ritmos de La Movida, y junto a otro gallego ilustre, Adolfo Domínguez. "Ser diseñador de moda es mucho más que una profesión, es una ilusión, un sueño, una buena razón para vivir, un camino de perfección personal", decía en el imprescindible libro España de Moda. Un tomo enorme, por el tamaño y la cantidad de talento que contiene. Pero un libro difícil de ver por la gran cantidad de modistas y diseñadores que no están en activo, que han tirado la toalla o han desaparecido. Por eso hay que celebrar a los que están todavía subiendo pisos, ya sea en un ascensor o peldaño a peldaño.

