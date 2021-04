L'Hospital del Mar ha detectat que els pacients amb covid-19 que acaben a l'UCI s'han agreujat més de pressa i que l'edat mitjana tendeix a baixar i se situa en els 50-60 anys.

Un altre canvi que estan notant en les darreres setmanes és una major proporció de pacients a les UCI respecte als que estan a planta que en altres onades, quan no arribaven al 20%. Ara els pacients crítics són un 30% respecte al total d'ingressats per covid-19 i s'ha arribat en algun moment al 40%. "El mecanisme és aquest: són pacients que ingressen a planta i empitjoren més ràpidament", ha destacat el doctor.

Masclans ha indicat que l' estada mitjana a les UCI es manté en unes dues setmanes i mitja , si bé hi ha ingressos molt llargs. La setmana passada van donar l'alta a un pacient contagiat en la segona onada i que ha estat ingressat quatre mesos i mig i n'hi ha d'altres que hi porten més de cent dies.

"L'única novetat és la soca britànica, que primer es va dir que es transmetia més, però no necessàriament es combinava amb més gravetat. No tenim més explicació que en alguns casos pugui provocar més gravetat. Per la mateixa soca o bé que determinades persones puguin ser més susceptibles a generar inflamació i hi pugui haver condicionants genètics", ha sospesat.

El cap de crítics del Mar ha afirmat que aquest augment s'associa en el temps amb l'expansió de la variant britànica del virus, que ha acabat sent majoritària a Catalunya, però "encara no es pot dictaminar que en sigui la causa".

Els experts demanen no abaixar la guàrdia

El doctor Masclans demana no abaixar la guàrdia en les mesures de reobertura, perquè amb 500 pacients a les UCI de Catalunya, el marge és "molt petit".

"No ens podem permetre que cada onada sigui pitjor que l'anterior. I sobretot hi haurà persones que es quedaran pel camí i altres que arrossegaran seqüeles", recalca Masclans, que també fa una crida a la vacunació: "La pitjor vacuna és la no vacunació. No hi ha d'haver dubtes que la millor vacuna és la que et posen".