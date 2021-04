(Música guitarra suave)

# Cruzar los bosques, andar los prados.

# Subir a puerto a ver el rebaño.

# Vencer la montaña, mirar abajo.

# Soñar con lo que al hombre le cautivó hace tanto.

# Campanas suenan a fiesta.

# Mozos de Otal, mozas de Cenarbe.

# Vivir en la Saosa por más de un año.

# Bajar...

Tengo una cafetería itinerante.

Y bueno, hago un café de filtro superrico.

y lo llevo a los pueblos del municipio de Ainsa.

# Pirineo.

# Pirineo.

# Cada uno que busque,

# que yo no soy menos. #

La cafetería ambulante la he llamado La Koffeecleta.

El lema es: "La Yoli vendiendo café del bueno en su bicicleta".

La idea de La Koffeecleta surge en el Sudeste Asiático,

que me voy tres meses sola, en bicicleta, a hacer un viaje,

y ver que montan los negocios en cualquier sitio

y en la bicicleta.

Yo soy una apasionada de la bicicleta y digo:

"Pues esta es la mía".

"Me monto una cafetería en una bicicleta".

Y ahí está La Koffeecleta.

# Yo quiero café, café, café del bueno.

El éxito de mi café es el café de especialidad.

Un café supercuidado, tanto la naturaleza como las personas

que forman la cadena humana en el mundo del café.

Y, aparte, hago bombones artesanales.

Y los llevo también para vender media docena o docenita.

Y en invierno, he metido el chocolate caliente,

que se te va la olla.

# Café, café, café, que es lo que quiero.

La gente, cuando aparece La Koffeecleta

es la coña también.

Es el espectáculo, entre comillas, porque llevo una canción en bucle.

# Café, café, que está de miedo.

Y bueno, llama mucho la atención y me quedo con toda la banda.

# Café, café del bueno.

# Dame, dame café, café, café, que es lo que quiero.

# Quiero, quiero café, café, café del bueno.

# Dame, dame café, café, café,

# que es lo que quiero. #

Pues nada, he venido hoy hasta Ceresa.

Pues nada, esto es la norma casi en el Pirineo.

Los pueblos se van quedando con poquita gente.

Es verdad que en verano, por los hijos nacidos

y todas las familias que vienen va creciendo en población.

Pero bueno, y vengo a ver a David,

que es un chico que cultiva azafrán.

Y vamos a aprovechar que tiene un descansillo

y les vamos a dar café del bueno.

Buenas, Yoli. Hombre, David, ¿qué tal?

Pues mira, a por unos cafés. Sí, ¿eh?

¿Qué estás haciendo? ¿Qué tal el cultivo de azafrán?

Pues mira, ahí estamos, dentro del salón social,

desbridando y tostando.

Muy bien, y ¿qué tal va? Contentos, contentos.

Hemos recibido hasta una ayuda europea de innovación.

¡Ole! Así que muy bien.

Muy bien, tío.

Hoy te he traigo Uganda y Colombia. No sé qué te apetece probar.

Si quieres, ponme de los dos.

¿Sí? Sí.

¿Cuántos quieres? Ponme tres cafés.

¿Tres? Sí.

¿Qué tal?

Bien, aquí, la verdad es que la temporada de verano

no ha salido mal del todo.

Es el primer año. Hay que afinar un poco más para el año que viene,

hacer más temporada. Claro.

Pero bien, contenta.

La verdad es que, ya sabes, estos cafelazos...

Hombre, tiene salida. Sí, sí, sí.

Tendrías que mirar hacer alguna cosa juntos

con el tema del azafrán y el café.

Sí, ¿eh? Sí.

Pues ya le echamos un vistacillo y lo hablamos.

Si quieres, cuando acabemos la campaña,

podemos quedar un día y lo miramos. Venga.

Y a ver cómo puede salir algo así en conjunto.

Genial.

Te voy a poner unos bombones, ya que estáis ahí dándolo todo.

Te meto tres galletas y tres bombones.

Eso es bueno. Venga, Juan.

A lo mejor te venimos a pedir más.

Venga, perfecto.

Muchas gracias. Nada, chao.

# Siembra, siembra sol por la mañana.

# El camino que te llama,

# que te grita desde adentro

# y que muestra dónde ir.

# Suelta...

# lo que no está en tu tiempo.

(DAVID) Yo, en Zaragoza, estudié Ingeniería y Diseño Industrial

y me he especializado en proyectos de innovación.

En 2015, llega un momento en el que tengo que decidir

si me voy a la ciudad o me quedo en casa.

Y tenía muy claro que mi objetivo era quedarme en casa.

Y en ese momento, como siempre habíamos tenido en casa azafrán,

veo que es una buena oportunidad para tener, realmente,

algo a lo que dedicarme y vivir de ello.

# Sé de un lugar en donde quiero entrar en sueños.

(DAVID) El proyecto en sí lo hago yo con mis primos.

Yo soy el que ha hecho la investigación,

todo el tema del desarrollo del producto

para saber cómo cultivarlo

hasta conseguir una gran calidad de producto,

y el que se ha ido moviendo por toda España para hacer

la adaptación profesional del cultivo aquí.

Y mis primos son los que me ayudan en diferentes labores.

# No estás solo, ahí estás tú. #

(DAVID) Se le llama "oro rojo"

porque es la especia más cara del mundo.

Es la especia más valorada y más difícil de conseguir.

Y no solo es eso, sino que a nivel gastronómico

y a nivel de salud, tiene unas propiedades increíbles.

Yo tenía claro que en el pueblo es donde era feliz,

y siempre había sido feliz ahí.

Yo no estoy preparado para vivir en la ciudad.

Podía haber acabado en una empresa, trabajando como ingeniero,

desarrollando otro tipo de proyectos.

Yendo del trabajo a casa y de casa al trabajo

y comprando en la panadería de abajo.

Pero es que no es eso lo que me gusta. Este es mi sitio.

Es donde me siento bien, donde me he criado en la infancia

y donde quiero seguir viviendo hasta el final.

# Aire...

# para soñar.

# Aire...

# para olvidar.

Estamos en Ainsa, uno de los pueblos más bonitos de España.

Estamos en la Plaza Mayor, al lado del castillo.

Es un pueblo medieval,

y es bastante importante la influencia de turistas.

Entonces, yo aprovecho y me vengo aquí a vender mis cafés.

# Frecuentemente vuelvo a ser feliz.

Al final, de todos los pueblos del municipio de Ainsa,

el que se lleva la venta mayoritaria de cafés es Ainsa.

Porque es donde más gente viene.

Porque los pueblos están un poco más despoblados

y, en verano es cuando se llenan de personas.

¡Hombre, Yoli!

¡Hombre!

¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú?

Bien.

Vienes con la eléctrica, ¿eh? Sí.

Bueno...

Aquí, al ayuntamiento, a ver si hacemos la jornada laboral.

Pone un cafetico. ¿Un café? Tengo de Etiopía.

Vale. ¿Sí?

Sí. Pues venga, te pongo un Etiopía.

¿Qué tal? ¿Ha habido gente hoy?

Bueno, está un poco flojito, pero no me puedo quejar.

Al final, el rollo es ir haciendo poco a poco,

unos días por otros, ¿sabes?

Y vosotros, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bien, con mucho trabajo.

Claro, es que con esta movida...

Al final...

Da rollo, ¿eh?

Pero bueno, esperemos que, poco a poco, la cosa vaya...

Vaya a mejor. Vaya a mejor, sí.

Cóbrame. Dos eurillos.

Muy bien. Muchas gracias.

Pues nada, a ti.

Ahí estamos.

Qué ganas de andar en bici.

Me dais una envidia cada vez que os veo.

Pero habrá que seguir vendiendo cafés para andar mucho en bici.

Hace buenos días para ir en bici.

Sí, lo que mola de Sobrarbe es eso. Sí.

Sí, sí.

Pues nada, muchas gracias. Que vaya bien.

Igualmente. Nos vemos.

Vale, Yoli. Adiós. Chao.

Muy buenas. ¿Qué tal?

Me parece un puesto muy neoyorquino para estar aquí, pero genial.

Ostras, pues aquí estoy. La verdad es que supercontenta.

Tengo cafés de especialidad y hago bombones artesanales.

Justo los he hecho ayer. ¿Bombones?

Sí.

Yo venía a por un café, pero dame bombones.

Los haces tú. Sí, los hago yo, artesanales.

¿Y tú? ¿Giro Libre? Giro Libre.

¿Eres Rafa el que anda por ahí...? ¿Qué haces?

El que vuela por aquí todo el día.

No sé si lo sabes, que tengo una escuela de vuelo

que se especializa en autogiro, que es un helicóptero chiquitito

del cuento de Juan de la Cierva. Sí.

Y estamos aquí al lado, en el aeródromo de Coscojuela.

Ah, vale. Ostras, no sabía. Sí, sí.

Yo supongo que me habrás visto,

que paso incordiando por aquí, casi a diario.

Uno rojo, uno amarillo... Yo saludo a todo el mundo.

Los dos son míos. ¡Ah, los dos!

Muy bien, tío. Y nada, bien.

Me mola mogollón tu idea.

Sí, la verdad es que estoy contenta.

Sí, sí.

Te voy a poner cinco con leche y cinco puros.

O sea, perdón, seis y seis, para hacer doce, claro.

Vale. Me quedaba con dos de la docena.

(RÍEN)

No sabía que eran de una docena.

Sí, te pongo la docenita, ¿no?

Bueno, no van a llegar muy lejos, pero pónmelos.

Una docenita. Sí, sí.

Que sí, que sí.

Digo: "Te pongo cinco y cinco". Me chupo dos.

Viene bien. Te comes los bombones

y luego puedes hacer gimnasio con la bici,

porque las cuestas aquí son importantes.

Son importantes, ya te digo. Sí.

Pero bueno, un poco de "energy".

Fenomenal.

¿Qué te doy? Tres euros y medio.

Te los voy a precintar así tope gama.

Ni hecho a propósito. Toma, justito.

Sí, ¿eh? ¡Ole! Muchas gracias.

(RAFA) Soy instructor de vuelo. Tengo una escuela de vuelo

y me dedico a volar todo lo que puedo.

"Información de tráfico desde el aeródromo de Coscojuela".

"Autogiro November 9 en carrera".

("Volare")

(RAFA) Yo me especializo en autogiro,

la aeronave más segura que hay.

Nos dedicamos a dar clases a gente que quiere ser piloto

y damos vuelos de divulgación.

Gente que no ha volado nunca, que quiero probar qué es esto.

Y cuando lo ve la gente la primera vez,

te transmite esa energía tan agradable, que es muy bonito verlo.

Ahora vamos a pasar el barranco de Usía,

y nos dirigimos al Entremón, la ermita San Emeterio.

Esto es un anticlinal, el anticlinal de Mediano.

Y luego, bueno, volar en Aragón, volar en Huesca,

volar en los Pirineos

y en particular, volar en Sobrarbe, es que lo tiene todo.

Está en el embalse de Mediano,

rodeada con tres partes de agua,

la longitud son 700 metros reales.

Parece un sitio idílico.

No existe un ranking, pero todo el mundo dice que qué suerte,

que qué afortunados somos,

que es el aeródromo más bonito de España y si me apuras, del mundo.

Aterrizando.

Dicen que los de Aragón nacemos donde queremos.

Yo nací en Madrid.

La ilusión de volar la he tenido desde pequeño,

pero nunca pensé ser piloto por el tema de la economía,

una familia humilde.

Y bueno, las vueltas que te va dando la vida, con ahorros,

al final me pude pagar los estudios como piloto y aquí estoy.

La gente me pregunta que cómo he parado aquí.

Y yo les digo que no sé cómo he tardado tanto en venir,

porque es un sitio...

Desde el minuto que llegué, la sensación fue como:

"Ya está, no te muevas más".

¡Hombre! ¿Qué tal, Lidia? ¡Eh!

¡Qué alegría verte! ¿Cómo vas?

Qué bien nos va a venir un café.

¿Quieres café?

¿Cómo estás? Bien, bien.

Bueno, llevas ya...

Algo tengo, algo tengo.

Déjame que me prepare.

Estamos aquí con Juan, en las judías

y nos va a venir de miedo un café estimulante.

Venga, va. Que nos levante el ánimo.

¿Qué pasa? ¿Estáis de bajón?

Pues que se ha helado.

Teníamos aquí una plantación de judías preciosa y se han...

¡Ahí va!

¿Juan está abajo? Está abajo. Luego, si quieres,

si no tienes mucha prisa.

Sí, si ya me piraba.

La dejo apartada, que puedan pasar los coches y...

¿Los últimos cafés de la tarde?

Sí, sí, ya está el día hecho.

Pues hala, a nosotros nos van a sentar muy bien.

Muy bien, vamos para allá. Ya verás.

¿Llevo azúcar? No. Bueno, sí, uno.

Venga, pues uno nos llevamos. Vamos a ver.

Jo, menuda faena, porque después de todo el curro,

de plantar, de estar pendiente...

Ya sabíamos que nos arriesgábamos un poco

por las fechas en las que las sembramos.

Ah, vale. Sí, sí.

El tiempo aquí, que tampoco nos ayuda a veces.

Ya lo ves, qué alegría de plantas.

Esto son las judías, ¿no?

Esto era una plantación hermosísima hasta hace pocos días.

Mira, Juan, qué sorpresa. ¡Cafelito del bueno!

-Vienes a calentarme las manos, que las tengo más frías...

(RÍEN)

Qué bueno el café.

-Te trae azúcar y todo. -Vale.

Bueno, bueno.

¿Este es el de Etiopía o cuál?

No, el de Uganda. El de Etiopía se ha acabado.

-Toma, que no te había pagado. Tranquila, no hay problema.

-Bueno, pues nada.

Primero calientas las manos de la gente

y después nos calientas por dentro.

Di que sí. Aparte, está hecho con amor.

La judía, ya me ha dicho que...

-Aquí habíamos sembrado 22 tipos de judías diferentes.

-Es un trabajo, más o menos,

con las 22 variedades de judías, es un trabajo...

Es un proyecto que tenemos con la asociación Un Paso Atrás,

para ver el comportamiento con respecto al clima.

Hay un cambio climático y las plantas lo está acusando.

Y de alguna manera, queremos comprobar un poco,

en una siembra temprana,

cuál es su comportamiento.

En medio del estío, imagínate,

en julio y agosto no hacer nada.

Y luego, al final de año,

en el otoño, pues como viene cada vez más caliente,

ver qué está pasando.

¿Esta es la judía?

-Mira qué hermosura de judías se habían hecho.

¡La leche!

¡Mira, tío! (RÍE)

-Esta es una variedad que recogimos en un pueblo que se llama Araguás.

Vale, sí.

De dos personas mayores,

que sembraban tres judías distintas a la vez, y esta es una de ellas.

Esta se llama bayana estrecha. Bayana estrecha.

Bayana estrecha, sí.

-Ahora ya no se puede hacer nada.

No se puede sacar el grano y no se pueden comer así.

-Lo intentaremos otra vez.

Me alegro de veros. Un abrazo.

-Adiós, Yoli. Que sigas bien.

# Nadie va a salvarte, no te rindas.

# El fuego aguarda ser ceniza.

# No me digas no, no hay más opciones.

# Cuando hay valor, sobran razones. #

(EMILIA) Juan y yo estamos metidos en una asociación

que se llama Un Paso Atrás,

que pretende que no se pierdan ni las semillas

ni variedades tradicionales que hay en esta comarca

ni los haberes que van unidos a esas semillas.

Hemos estado haciendo, desde prospección, plantación...

Y ahora, tenemos aquí el pequeño banco de semillas,

que es el gran tesoro de la asociación.

(JUAN) Las semillas que manejamos y todas las semillas,

para mí son vida.

Son vida, auténtica vida.

Tú coges un billete de cinco euros,

lo metes dentro de la tierra y no sale nada.

Pero pones una semilla y es la que te va a dar vida,

la que te va a dar de comer.

Para mí, eso son las semillas fundamentalmente.

(EMILIA) Este gran tesoro consta de semillas

de variedades tradicionales de la comarca de Sobrarbe,

sobre todo, la pieza estrella es la judía.

Tenemos unas 40 diferentes.

Pero luego, unos 15 tomates, varias lechugas, acelgas...

(JUAN) Aparte de guardarlas,

la parte más importante, el objetivo final de todo

es que sirvan para fijar población en el territorio rural.

Siempre hay alguna muy interesante que puede ponerse en valor

para que ellos entren entren en producción,

en transformación y que puedan vivir de ello.

Yo estoy trabajando para vivir, no viviendo para trabajar.

O sea, yo tengo que viajar.

Como yo sienta que me está atando la Koffeecleta

más que un trabajo por cuenta ajena, no tiene sentido ninguno.

Y sé que es el primer año, que es todo muy duro, lo sé todo,

pero... no tiene sentido, no, no.

Yo estoy luchando ahí porque me quiero ir de viaje dos meses.

La Koffeecleta existe, pero yo tengo que seguir viviendo.

Yo soy una fanática de la bicicleta.

Yo vivo en Oncís, pero me bajo a comprar los recados en bici.

Vives en Oncís, sí.

Bueno, ya subiré, ya bajaré, con la calma, ¿no?

También hago enduro, físicamente intento mantenerme en forma.

Voy a competiciones.

En 2019 hubo una aquí, en el valle de Benasque,

la A Puro Pirineo Race.

Y era, además, campeonato de Aragón,

que yo no tenía ni idea.

Y resultó que hice la carrera superbien,

gané la carrera y yo pensé que había ganado solo

la carrera de Puro Pirineo

y, de repente, me vi campeona de Aragón de enduro del 2019.

Pues subidón, porque no das crédito.

Y bueno, me apasiona, el enduro me apasiona.

Estoy en Escanilla.

He venido en bicicleta, porque la Koffecleta pesa 170 kilos,

y como no me haga los recaditos en bicicleta, vamos,

no cojo la forma yo ni de coña.

Vengo a ver a Pilar, que es una mujer que cose.

La verdad es que cose para todo el Sobrarbe casi.

Y le he encargado un delantal para la Koffee. A ver qué onda.

¡Pilar!

¡Sube! ¡Que te estoy terminando el delantal!

¡Hola! ¿Cómo estás?

Bien. ¿Y tú? Bien, aquí.

Mira.

Aún falta por coser un poquín.

Bueno, he hecho dos. Puedes elegir el que quieras.

Pero este lo estoy terminando. Ah, vale.

Pues nada, vemos los dos. Pero este está guay, ¿no?

Bueno, los dos son guays.

Pero este es más...

Bueno, me parece más bonito. Te parece más bonito.

Aparte es rosa. Va a estar muy cuqui

con el azul turquesa de la Koffeecleta, ¡vamos!

Te lo hubiera querido hacer en blanco,

como vas por ahí con lo del café...

Ya, pero blanco, imagínate. Me va bien en rosa.

¿Te va bien en rosa? Sí.

Bueno, ¿lo de la costura lo dejaremos o no?

Mientras aguante mi cuerpo, coseré.

Ha sido lo que he hecho desde que tenía nada.

Cuando iba al colegio, ya iba a coser por la tarde.

Te voy a probar el delantal, a ver si te gusta.

Venga. Va atado atrás.

Genial. Es muy guay.

Y tú te lo atas detrás. Muy bien.

¡Uh! ¡Vamos!

Te digo que ligo seguro con este delantal.

Pilar, mira qué corazones llevo. Aparte que soy toda amor.

¿Eh?

¡Los cafelazos que hago! ¿Te gusta?

¡Me encanta!

Estoy encantada de la vida.

Pues mira, te había hecho este para que eligieras.

Nada, nada, este, este. ¿Ves?

Ya me estoy viendo. Sí, sí.

Como tú eres más joven, este me lo quedaré para mí.

Venga, perfecto. ¿Qué te debo por el delantal?

Pues mira,

me ha costado mucho rato porque lleva mucho trabajo.

Ya imagino. La tela y todo...

Está todo cosido a mano.

Pues mira, 15 euros, pero...

Haciéndome precio. ¡Es que eres más maja, Pilar!

Pero mira, tengo 20. No te preocupes por el cambio

porque te voy a traer el otro pantalón.

De acuerdo. Ya arreglamos con lo siguiente.

Muchas gracias.

Muchísimas gracias. Estoy encantada, Pilar.

Bueno. Nos vemos en nada, ¿vale?

De acuerdo. Un abrazo. Cuídate.

Chao, Pilar. Adiós.

Adiós, guapa.

(PILAR) Me he dedicado toda la vida a la costura.

Toda la vida. Desde que tenía cinco años,

cuando salía del colegio,

la mujer del profesor que teníamos era modista.

Y ya empecé a coser entonces.

Y ya, como me gustaba

y mi padre a mí no me dio ninguna carrera,

pues tenía una hermana de mi madre que siempre me decía:

"Mira, Pilar, te tienes que saber ganar la vida".

"Porque en la vida nunca se sabe lo que se necesita".

"Tienes que aprender un oficio".

"Como te gusta mucho coser, aprende el oficio de coser".

Estuvo en Barbastro.

Y allí es donde me saqué el título

de profesora de corte y confección del sistema Marti.

De muchos pueblos venían a traerme a mí costura.

Pues si venían de Francia y todo.

Porque yo he hecho vestidos de Comunión, vestidos de novia...

He hecho de todo. He hecho vestidos...

A mi hijo le hice una sotana.

Y he hecho trajes de...

De los que llevan para los bailes regionales.

No quiero dejar de coser mientras pueda.

Y todas las noches le pido a Dios que me dé salud y trabajo.

Salud y trabajo.

Con la Koffecleta llevo poco tiempo,

pero desde el principio le he puesto el alma.

Y yo sabía que esto iba a triunfar de una manera u otra.

He creído mucho en el proyecto.

Si le pones ilusión y tiras para delante

y aparcas un poco los miedos, todo es posible.

Yo creo que sí.

Igual soy una soñadora y me estrello dentro de unos años,

pero la ilusión la sigo teniendo y creo.

Creo que sí.

Si miras un poco a tu alrededor y piensas un pelín,

y con la pasión de lo que te apetezca hacer a ti,

yo creo que tiras para delante.

Da igual que haya 300 habitantes que 3000.

No sé, yo pienso que sí que se puede.

Pero hay que vencer miedos.

Yo soy de aquí, de Burbia.

Nací aquí.

Me crie aquí, rodeado de ganado y entre pallozas.

Una palloza es un conjunto

de piedra, madera y paja.

Me hice teitador. Andaba trabajando en la piedra,

estábamos restaurando los castros de Chano.

Y un señor que vino a dar un curso, dijo:

"Si quieres, te enseño a teitar, y coges obras y tal".

En Ornedo fue donde más teitamos.

Y luego, fuimos a otros sitios.

Él se retiró y sigo yo el oficio.

No es que haya mucho, pero...

No me da para vivir, tienes que hacer otras cosas.

Voy a ver a Jorge que tiene un restaurante y un museo.

Y tiene la palloza que le hice yo, que es una de las pallozas...

de las terrazas más bonitas de Europa.

Y voy a repararla, que hace unos años que se hizo

y me llamó para que se la reparara.

¡Hola!

Buenas, Juan. ¿Qué pasa?

Vengo a mirar a ver cómo está la palloza.

Habrá que darle un repaso

porque hay que hacerle el mantenimiento.

Cuando faltes tú, el último teitador que nos queda, ¿qué vamos a hacer?

Bueno, yo espero durar unos cuantos años.

La jubilación viene tarde.

En esta zona, que se nos ocurrió a ti y a mí

hacer una terraza de esta manera,

es de las pocas pallozas que quedan por aquí.

Para que vea la gente cómo se hacía un techo de paja,

Que es de las construcciones bioclimáticas mejores que había.

Las pallozas, cuando eran vivienda,

una construcción de las mejores

porque la paja es un aislante natural.

La paja es una cámara de aire.

La paja hace una cámara de aire bestial,

que lo que hace que esas casas fuesen muy frescas en verano

y muy calientes en invierno.

Y aquí, la terracita esta será fresquita.

En verano se está mejor que debajo de cualquier toldo.

Muy bien.

Me voy a ver si sigo haciendo cosas.

¿Vale? Venga.

Hay que trabajar. Voy a mirar esto.

A ver por dónde le entramos.

(Música tradicional)

Una palloza, lo único que lleva en el techo es paja

y después, lleva madera también.

Y no lleva otra cosa.

Aunque la gente te pregunta si no pasa el agua,

eso, si lo haces bien, no hay problema ninguno

en unos cuantos años que pase el agua.

De niño, nunca pensé que llevara el espesor de paja que lleva.

Porque la ves por fuera, y pensé que era una lámina o así.

Entonces, dices, bueno, si lleva 20, 30, 40,

hasta 50 centímetros de espesor.

(JORGE) El término "España vaciada" no me gusta nada,

ni "La España vacía" tampoco.

Porque no se puede decir que un sitio está vacío

mientras haya una persona.

Aunque este pueblo estuviese vacío y no hubiese nadie viviendo,

queda el espíritu de sus casas, sus pertenencias...

Y mientras exista eso, no se puede decir que una cosa está vaciada.

En todo caso, están abandonados estos pueblos.

(Música tradicional)

Como tengo ahora pocos vincallos,

voy a ir adonde Gema,

que me los hace.

Es una chica que vino, que está viuda

y le vendrá bien un poco de dinero.

Hola, buenas. Hola, Juan.

¿Qué? ¿Ya me hiciste los vincallos?

Sí, ya están casi acabados. Quedan unos poquitos solo.

Parecen bien, para ser de una chica de Málaga.

Hombre, están estupendamente. Y este, ¿qué?

Aquí anda.

Bueno, pues...

¿Qué tal por ahí, el día de trabajo?

Va muy duro todo, cada vez menos.

Parece que los vas haciendo bastante bien.

Sí, sí. La práctica es lo que tiene.

La gente piensa que estos techos no duran nada.

Que duran muy poco al ser de paja, que parece un material muy tal.

Pero suelen durar bastante y son muy aislantes.

Duran sobre unos 15 años o así. Ah.

Y cada metro de techo lleva diez de estos.

Diez vincallos.

Si son muy delgados, no nos valen para atar la paja.

Si son muy gordos, tampoco.

Entonces, sirven para atar la paja al techo...

de la palloza, lo atas bien.

Había que animar a la gente para que recuperan los techos de paja.

Sí, claro que había que animar a la gente. A mí me iría bien.

Si no...

Ahora ya se hace muy poco porque sale muy caro

y, al salir tan caros los materiales...

Hay que hacerlo todo a mano y ya ves...

Esto ya ves, ¿cuántos haces al día?

¿Cuatro a la hora?

Sí, pero es mucho más ecológico y los techos, ¿cuántos años duran?

Es mucho más natural?

Lo menos 20 años te dura un techo de paja.

Y no tiene riesgo de incendio.

Bueno, tiene... lo justo. Como se piensa la gente.

No tiene tanto como la gente piensa.

Claro. No tiene tanto.

¿Qué andas, cuidando a los señores estos más mayores?

Ahora ando cuidando a Paquita y a Panu.

Eso también está bien, cuidar a la gente mayor.

Queda muy poca ya. Queda poca ya en el pueblo.

Y juventud también queda poca.

Juventud poca, mayores pocos, queda muy poca gente.

Quedamos pocos aquí, en el pueblo.

aquí ya tienes otro. Vale.

Me los voy a llevar. Vale, acabo yo este.

El Grelo. ¡Grelo!

No me comas el vincallo.

Sigue haciendo esos.

Yo me voy a llevar... Con estos me llegan.

Vale, de momento.

Gracias. Ya pasaré a pagarte un día.

Poco, porque este año hay muy poco dinero.

A ver, Juan, ¿eh?

Bueno, hasta luego. Hasta luego.

(GEMA) Los vincallos, empecé a hacerlos,

porque un familiar de mi marido

necesitaba mano de obra para hacer vincallos.

Me lo ofreció y yo le dije que sí.

Los vincallos, se hace cuerda con la propia paja

para atarlo.

Para mí es una alegría muy grande

que no se pierda algo tan tradicional,

que es muy difícil hoy en día encontrar esas cosas,

de poder hacer algo que ya no existe prácticamente.

Yo vine de Málaga jovencita.

De la costa me vine aquí,

que es una aldea de montaña,

y quedaba muy poca población.

Al principio, vine de turismo.

Y después ya conocí a mi marido y me quedé con él.

Te cuesta, porque vienes acostumbrada a un ritmo de vida

de todos los días gente y eso,

y los dos primeros años, tenía que bajar a Ponferrada

y ver gente.

Aunque aquí había, pero no era ese bullicio

al que está uno acostumbrado,

como cuando te crías en una zona más poblada.

Esto es un hábito de un año, otro año,

y te habitúas al silencio y a la tranquilidad que hay,

y ya lo llevas como parte tuya.

Porque yo soy así feliz, de esta manera que he conseguido,

bueno, con los años, llegar a estar como ahora.

Buenas tardes, Paquita. -Buenas tardes.

-Te traigo unas castañas. -Gracias.

No tenías que molestarte en traer nada.

-No, hombre. Con los buenas que están este año.

-Sí, están muy buenas con leche. Nos gusta mucho.

(GEMA) Paquita es una señora del pueblo

que necesita que vaya alguien a su casa a echarle una mano.

-Yo empecé a trabajar cogiendo castañas a los diez años,

en San Juan de la Mata.

-A pesar de que desde tan niña, has marchado del pueblo

y has trabajado por tantos sitios,

te has querido volver a tu pueblo, ¿verdad?

-Pues sí, yo quise volver a mi pueblo,

porque todos los años, a pesar de todo,

siempre que podíamos, veníamos de vacaciones,

de Francia veníamos siempre de vacaciones.

Y yo siempre tuve la ilusión de tener una casa aquí.

(Campanadas)

Yo trabajé haciendo "El Reino de los Cielos".

# Desde la colina me siento a observar

# la ciudad dormida.

La productora es la misma de "El Señor de los Anillos".

Y estábamos en el Cebrel, teitando, y viene un chico de Ponferrada

y dijo:

"¿Os importaría venir a Huesca a hacer unas cosas?".

Y en eso, yo pensé: "Este chico me está vacilando".

"Viene y te pregunta por preguntar".

Y luego sí, me llamó.

Les llevé la paja, toda de aquí, para hacer los poblados

y también hicieron un cacho, donde la fragua, que era de pizarra.

# No hay cartel de Hollywood aquí.

# Solo una secundaria.

Cuando vi el estreno, que lo vi en Salamanca,

pensé que el Orlando Bloom era uno de Burdia,

uno de pueblo me parecía.

Y viví toda la película como si fuera alguien conocido.

La única película que me fijé en cosas

que jamás me hubiera fijado.

# Y se cierran las persianas.

# Y no hay ni rastro de magia.

# No hay rastro de magia.

A mí, lo de teitar me gusta mucho,

pero se gastan mucho las manos y las rodillas.

Estás en una postura muy mala, no es buena para el cuerpo.

Cuando uno ya va a mayor, no puedes tampoco subir.

# Todo se reduce a este momento.

# Lo demás ahora da igual. #

Es un oficio que hay que tener para que no se pierda.

Hay que enseñar a la gente.

Yo, de momento, pues tengo un compañero

que también aprendió...

Bueno, hizo un poco de curso una vez que dieron un curso

y luego se quedó con nosotros para practicar.

Y entonces, él ya sabe mejor que yo.

Tendrá 35 años y sigue el oficio.

Y bueno, tiene un hijo.

Supongo que le enseñará también.

Ahora vamos a Pereda, a ver a Domingo,

el artesano, que me hace las herramientas de madera.

Y es un pueblo de esos pequeños,

de los Ancares de León.

Hola, Domingo. ¡Hombre, Juan! ¡Tanto tiempo!

Vengo a por las cosas que te había encargado.

Te hice una fresno, otra de arce.

¿El carro? A ver cómo te resultan.

El carro te lo he hecho de avellano blanco.

Aquí está el señor carro.

Es fuerte, ¿eh?

Este...

Este año, como el otro se ha roto, este...

Este...

Te cubriste en salud.

Pues es guapo.

Muy guapo.

¿Y las paletas qué son, estas que hay aquí?

Esas son las paletas.

Dicen que son este año...

Es que a Santos le gustan unas más torcidas y otras más...

Más derechas.

Esta es de arce. ¿Y esta?

Esta es de fresno. Parecen bonitas.

Cada vez van a mejor, más bonitas.

Habrá que soltarlas, si no...

Esta es muy cómoda.

Y esta bueno, va bien.

Que lo disfrutes. Vale, sí.

(DOMINGO) Las circunstancias me llevaron a ser artesano

porque desde niño siempre tuve una navaja en la mano.

un trozo de madera, un bastón...

Andaba con el ganado...

Y de ahí me llevó a ser artesano.

Me enseñó a base de practicar,

de ver a nuestros mayores hacer cosas y...

estás en el monte, con una navaja y madera por todos lados, acabas...

Acabé así.

Ahora vamos a ir a ver a Angelita.

Viven del Camino de Santiago.

Ella tiene un albergue y una palloza,

en la cual da la cena a los peregrinos.

Hace 20 años que se la hemos teitado

y ahora está para cambiarle el techo.

Buenos días, Ángela.

Buenos días, Juan.

Por decir algo, porque con este tiempo que tenemos...

El tiempo está fatal.

Pobres peregrinos, tienen que caminar bajo la lluvia.

Y Juan tiene que arreglar una gotera,

que no está el tiempo para goteras.

Si me dices dónde está la gotera. Pues mira, la gotera más o menos...

Tú sabes que está la casita pequeña y luego la casita...

La parte más grande. Donde unen las dos, ¿vale?

Ahí, donde unen las dos,

hay un escape ahí.

Aquí, donde están las dos. Poquita cosa.

Donde une la pequeña con la grande. Exactamente, sí.

Aquí tiene un canal. Un canal.

Seguramente está atrancado. Vale.

¿Qué tal va esto por aquí?

Pues va...

Va más o menos, poquito a poco.

Fuimos cubriendo un poquito la temporada,

cortita, pero la verdad es que la gente

viene muy contenta de venir al Camino

y muy mentalizada de que hay que darle vida al Camino.

Pero quédate a comer con nosotros.

Bueno. Comemos aquí los de la casa y tú.

Se agradece mucho. Como siempre, como en familia.

Como hemos hecho cuando estabas teitando.

Cuando estábamos haciendo la casa. Eso es.

Es un oficio muy agradable,

porque estás haciéndolo

y la gente que lo está viendo hacer,

le encanta.

Dice: "Qué bien, ya no queda nadie".

Y te da mucho ánimo la gente al vértelo hacer.

Y te satisface.

Es una satisfacción muy grande,

la de que a la gente le guste lo que haces.

Bueno, Juan, vamos a comer este caldito gallego,

pero acompañados de Mónica,

que es una amiga mía que está haciendo el Camino

y que nos va a ayudar a comer este caldo.

¿De dónde haces el Camino?

-Empecé en Roncesvalles.

Y... me paré aquí a tomar un café,

me gustó mucho el albergue y decidí quedarme unos días.

-Este pan está riquísimo, pero aprovecha que ya queda poco.

Esto es como los teitadores.

Cuando se acabe el pan de Nuyán se acaba el pan centeno en Galicia,

porque no queda.

(ANGELITA) Teníamos una granja de vacas de leche.

Hacíamos eso, lo que hace todo el mundo.

Y entonces, decidimos...

Fuimos a tomar un café a Balboa,

a la pallaza que teitó el jefe de Juan,

y vinimos con una idea loquísima.

"A ver si hacemos una pallaza en Fonfría, qué bonito sería,

es imposible, no sabemos dónde".

Y por ahí empezamos como de broma

y acabamos haciendo el proyecto, un albergue.

El Camino nos absorbió,

nos dio para vivir, para poder pagar la hipoteca

y para vivir del peregrino.

También creo que un valor importante,

para que los peregrinos también se admiren

de lo que tenemos, que es lo que admiran cuando entran,

que hayamos conseguido mantener la casa

con la piedra, la paja, la madera...

Y en el Camino se tiene que fomentar más esto,

porque a cualquier lugar que vaya uno encuentra edificios,

pero no encuentra las casas celtas, las pallozas, los castros...

Todo esto, no debemos perder de conservarlo

y de cultivarlo y de enseñar a nuestros hijos

y nietos que vale la pena que sigamos así.

# Te he vuelto a querer dar lo mejor. #

(BALA)

# Mira, hija, cómo canta

# la sirenilla del mar.

# No es la sirenilla, madre.

# No es la sirenita tal. #

La palloza en sí ha desaparecido en toda España.

Hubo en toda España.

Pero ahora queda en los Ancares, en sitios que era muy difícil

llevar los materiales porque no había carreteras,

y entonces, aún se conservan por eso.

Si vives en un pueblo, al final, también te gusta evolucionar.

Pena te da por el oficio.

Y hombre, muchas veces da pena, cuando vas a un señor,

que te lo va a pagar él,

y aun siendo caro, lo arregla igual.

Porque es como un emblema de ellos, un símbolo de la familia.

Y eso da vidilla al pueblo.

(Música tradicional)