Salut analitza aquest dimecres el relaxament de les restriccions

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, ha advertit que tot i la millora dels indicadors epidemiològics dels darrers dies, no serà fins aquest dimecres que el PROCICAT començarà a analitzar un possible relaxament del confinament comarcal. Argimon ha reconegut l’estabilització dels contagis i els ingressos tot i indicar que els prop de 500 pacients crítics a les UCI “continuen sent molts”. Recordem que aquest mateix dimarts diverses fonts han avançat un possible aixecament del confinament comarcal, que la portaveu del Govern, Meritxell Budó, no ha confirmat.

Reducció del toc de queda nocturn Argimon, d’altra banda, també s’ha mostrat obert a la idea de reduir l’actual toc de queda nocturn. En ser preguntat en roda de premsa, ha advertit que la seva opinió personal és precisament que s’han de començar a recuperar els drets i les llibertats. “�� S'ha de reduir el toc de queda nocturn?



Vacunació dels majors de 48 anys per finals de juny Pel que fa al procés de vacunació, el secretari de Salut Pública de la Generalitat ha tornat a defensar aquest dimarts la necessitat d’espaiar fins a les vuit setmanes les dues dosis de les vacunes de Moderna i Pfizer per ser més efectius contra el virus. Argimon ha recordat l’alta eficàcia de la primera dosi i els efectes positius especialment pel que fa a la reducció de la mortalitat i els ingressos hospitalaris. En aquest sentit, s'ha mostrat contrariat després que Sanitat hagi rebutjat la seva petició d’increment del temps entre les dues dosi es podria arribar a tenir protegit a tota la població de més de 48 anys a finals de juny. Sanitat rebutja enrederir la segona dosi com li demanava la Generalitat Una de les avantatges de d’incrementar el nombre de persones vacunades seria, segons el secretari de Salut Pública, que també es dificulta la circulació del virus.