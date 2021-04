El Departament de Salut ha impulsat una campanya publicitària per fomentar la vacunació contra la covid-19 i conscienciar la població que no viu el virus "de tan a prop". Amb el lema 'És el moment de fer el gest que estàvem esperant', hi participen diverses cares conegudes com el doctor Antoni Trilla, el periodista Ramon Pellicer, la model Judith Mascó, l'exfutbolista Pichi Alonso o el cineasta Ventura Pons. Tots s'aixequen el jersei o la camisa per mostrar un braç disposat a la punxada del vaccí.

En paral·lel, Salut informa que s'està avançant en la vacunació per franges d'edat i convida la ciutadania a donar-se d'alta al portal 'La Meva Salut' per donar un número de mòbil i ser localitzats per rebre la vacuna.

