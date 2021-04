Primer crim masclista a Catalunya aquest 2021

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home com a presumpte autor de l'assassinat de la seva exparella a Manresa. Van trobar a la dona morta amb signes de violència al voltant de les dues del migdia d'ahir al pis on vivia. L'home s'hauria intentat suïcidar després de matar la seva exparella, segons el relat policial. Aquest seria el primer cas d'assassinat masclista a Catalunya d'aquest any.

Indicis de criminalitat Segons els Mossos, ahir van rebre un avís a les 13.54 hores i seguidament es van desplaçar diverses dotacions policials fins al lloc dels fets. Allí van trobar el cos sense vida d'una dona de 34 anys amb indicis de criminalitat. Agents de la Divisió de Recerca Criminal (DIC) de la Regió Policial Central dels Mossos s'han fet càrrec de la recerca. El jutjat d'Instrucció número 3 de Manresa, en funcions de guàrdia, ha acordat la pràctica de diferents diligències urgents. El dijous remetrà la causa al jutjat de violència sobre la dona, que continuarà amb la recerca. L'exparella de la víctima, de 40 anys i nacionalitat espanyola, ha sigut detinguda com a presumpte autor del crim. En cas de confirmar-se, seria el primer cas d'assassinat per violència de gènere en 2021 a Catalunya, el sisè a Espanya i el número 1.084 des de 2003.