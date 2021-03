Despedimos 'La caza. Tramuntana' por todo lo alto con Félix Gómez

Félix Gómez ha hecho un hueco en su agenda para despedir con nosotros la segunda temporada de La caza. Tramuntana. El actor nos ha confesado que está completamente volcado en su próximo proyecto, un thriller que se estrenará también en Televisión Española y en el que vuelve a coincidir con Alain Hernández. Mientras compagina el rodaje con las últimas entrevistas de La caza. Tramuntana nos comenta que no se pierde ni un solo capítulo el día de emisión. Él es uno más de los fieles seguidores que no se querían perder el final de temporada.

Así se hicieron los cambios del cabo Ernesto al sargento Selva, un hombre cínico, obsesionado con una canción de su tío, bastante escéptico y como él mismo dice en uno de los capítulos "un poco gilipollas" , pero que esconde a una persona empática y entregada por completo a su trabajo. Félix ha adaptado por completo a este nuevo personaje y le ha dado vida de la mejor forma posible, un hombre que, además, en nada se parece al actor al que hemos visto derrochar simpatía en otras ocasiones como en Masterchef Celebrity . Él mismo confiesa que Selva y él no se parecen en nada: “Con Selva tengo en común que somos de Sevilla, porque por lo demás… poquito. Lo más bonito es precisamente eso, que es de las primeras veces que me ha tocado un personaje muy alejado de lo que soy yo. Es muy especial para un actor encarnar algo que está separado de uno”.

Análisis de los datos y de la crítica

Gómez reconoce que los datos de audiencia no le preocupan, porque aunque “los datos no son los que esperábamos, hay muchísima gente viéndolo después. Y otro gran grupo que se ha esperado a tener los siete capítulos para darse un atracón”. Esta nueva forma de consumir televisión ha roto todos los esquemas, ahora la audiencia de la mañana siguiente es solo un número más. Forma parte del ritual que estamos acostumbrados a realizar, pero considera que hay que adaptarse a nueva forma de ver televisión y de contabilizar los datos.

También ha podido hablarnos de las críticas positivas que ha recibido la serie al visibilizar un tema tan complejo con las violaciones a los menores y a las mujeres con tanta delicadeza: “Es un tema complicado y sensible. Recientemente he estado a punto de rechazar un papel precisamente porque era un personaje que violaba a una niña y eso me da bastante asco. Es un tema con el que no puedo, de verdad, pero en La caza desde la producción se ha acertado mucho a la hora de contarlos”.