La directora general de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, ha presentat la seva dimissió "per responsabilitat i dignitat", arran dels casos de presumpte assetjament i abús de poder de docents del centre, els quals ha condemnat.

"Assumeixo plenament la meva responsabilitat al no haver sabut trobar, malgrat haver-ho intentat, les eines eficaces per a lliurar al Institut de comportaments abusius i autoritaris", assenyala Puyo en el comunicat on anuncia la dimissió. "Condemno amb tota contundència aquests comportaments, em solidaritzo amb les víctimes i demano disculpes a tots aquells i aquelles alumnes que s'hagin sentit oblidades per nosaltres", afegeix la directora.

00.39 min La directora de l'Institut del Teatre, Magda Puyo, dimiteix pels casos de presumpte assetjament | MONTSE SOTO -Ràdio 4

Dimissió en bloc de l'Escola Superior d'Art Dramàtic Només unes hores després, ha estat tot l'equip directiu de l'Escola Superior d'Art Dramàtic el que ha dimitit en bloc. Es tracta d’una de les escoles que conformen l'Institut. En el seu cas renuncien a la pròrroga del seu mandat per a què es pugui iniciar el relleu en la direcció del centre. “Comunicat de renúncia de l'equip directiu de l'Escola Superior d'Art Dramàtic (ESAD) https://t.co/Fzy0PZmu3r pic.twitter.com/8r5KL73BzV“ — Institut del Teatre (@institutteatre) February 26, 2021 En una carta signada per la directora, Montse Vellvehí, asseguren que se senten totalment identificats amb el projecte “en el que seguim creient però que, malauradament, s’ha vist interromput. Ho trobem trist i injust". Afegeixen: "Voldríem que la nostra decisió s’interpretés com un gest de reparació cap a l’alumnat, especialment respecte d’aquelles persones que han estat víctimes d’abusos". En aquest sentit reiteren les disculpes “per no haver sabut trobar les eines necessàries per eliminar actituds que atempten contra els drets fonamentals de les persones".

Els alumnes aniran a la vaga La dimissió arriba després que, diumenge passat, un grup d'alumnes i exalumnes del Institut del Teatre de Barcelona denunciessin en el diari Llaura haver estat víctimes d'assetjament sexual i maltractament psicològic per part d'una dotzena de professors del centre, entre ells el reconegut actor i director teatral Joan Ollé, l'únic que segueix en actiu. Ahir, els estudiants van tornar a manifestar-se, pel centre de la capital catalana i van arribar fins a la seu de la Diputació de Barcelona, de la qual depèn el Institut, on van tornar a reclamar que l'equip directiu assumís responsabilitats pel succeït. Després de la manifestació els alumnes havien convocat una vaga pel proper dilluns dia 1. Aquest divendres han decidit ampliar-la a la resta d'escoles d'arts escèniques i a la resta del sector. L'Institut del Teatre aparta Joan Ollé i obre una investigació sobre les denúncies d'assetjaments