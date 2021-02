El Procicat, el Pla d'Emergències de Protecció Civil de Catalunya, analitza si flexibilitzar o no algunes de les restriccions vigents a partir de dilluns 1 de març. Després de 50 dies amb unes mesures bastants dures, sobretot pels comerços i la restauració, es planteja la seva relaxació. Tot i això, han sorgit discrepàncies i els epidemiòlegs i els metges no ho veuen clar.



En un primer moment estava previst que el Procicat es reunís aquest dijous, però a primera hora s'ha decidit que la reunió s'ajorna, possiblement, a aquest divendres. Segurament perquè es necessiten més hores per analitzar millor les dades abans d'anunciar cap decisió.

Augmenta la transmissibilitat del virus La pandèmia segueix a l'alça a Catalunya. Per una banda, la velocitat de propagació de la covid-19 a Catalunya, l'Rt, creix una centèsima i se situa en l'1,02. També puja el risc de rebrot, ho fa tres punts, fins a 276, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies puja molt lleugerament després de molts dies de baixada i passa de 276,82 a 276,88.



Dades Covid-19 | 25/02/2021



D'altra banda, la pressió hospitalària es redueix. S'han declarat 1.780 nous casos confirmats per PCR o TA, amb un total de 512.424. El 5,44% de les proves de la darrera setmana ha donat positiu. S'ha informat de 22 noves morts i el total és de 20.587 en tota la pandèmia. Hi ha 1.824 pacients ingressats als hospitals, 94 menys, i 569 a l'UCI, 18 menys. Els vacunats amb la primera dosi són 361.642 (+31.343) i 186.428 amb la segona (+1.586).

Divisió d'opinions Ara mateix hi ha una divisió d'opinions entre els partidaris de relaxar més les restriccions i un sector més conservador que aposta per mantenir el gruix de mesures actuals per no precipitar-se a l'espera de veure com evoluciona la pandèmia.

Magda Campins contrària a relaxar les restriccions La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que hem de ser conscients del moment i no relaxar mesures quan queda poc més d'un mes per Setmana Santa. "No podem salvar la Setmana Santa com vam salvar Nadal, perquè ja hem vist el preu que hem pagat", ha dit en una entrevista a l'ACN.



S'han de relaxar les restriccions per salvar la Setmana Santa?

Argimon defensa una flexibilització El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha mostrat, en canvi, partidari de "donar aire" als sectors més afectats per les restriccions sanitàries. Ha declarat que avui començaria l'anàlisi de la situació i que s'haurà de veure l'estratègia del Govern enfront del dilluns pròxim. "Que cadascú interpreti el que vulgui, no és difícil endevinar a quins sectors s'ha de donar més aire", ha afirmat.

Vergés descarta una reobertura "ampla" La consellera de Salut, Alba Vergés, ha llançat aquest dimecres un gerro d'aigua freda sobre la possibilitat d'una desescalada de les mesures restrictives.



"No podem parlar d'una reobertura molt pronunciada, sinó d'arreglar uns certs aspectes que podrien, sense deixar de controlar l'epidèmia, donar una mica d'aire a uns certs sectors" ha reconegut.



"Donar aire (als sectors més tocats per la pandèmia) és important a l'hora de mantenir la contenció perquè la realitat és la que és i perquè estem en setmanes delicades. Intentarem prendre les millors decisions possibles tenint en compte que estem assegurant el que passi en les pròximes setmanes", ha detallat. Aquest divendres s'haurà de prendre la decisió més adient per la salut de la ciutadania.