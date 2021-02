El govern municipal de Barcelona i ERC pacten un fons de 30 milions per projectes i millores als districtes

El govern municipal de Barcelona, format per BComú i PSC, i el grup municipal d'ERC han acordat un fons de 30 milions d'euros que es destinaran a 83 projectes de proximitat en tots els districtes de la ciutat i que s'executaran durant l'any 2021. Els tres grups municipals han decidit assignar dos milions d'euros a cada districte i distribuir els deu restants d'acord a criteris de població i renda. La tria dels projectes d'inversió ha comptat amb la "participació destacada" dels consellers de districte dels tres partits.

"Pacte de ciutat"

Per l'alcaldessa Ada Colau es tracta de millores que ajudaran a la vida quotidiana dels veïns perquè "cal fer molta més política de les petites coses". Ernest Maragall ha destacat que l'import total de l'acord és petit en quantitat, "però no en missatge" i ha posat en valor que es tracta d'un "pacte de ciutat". Per la seva banda, Collboni ha considerat que l'acord dona "aire fresc" i ha posat en valor el "segell" del govern municipal d'apostar per grans consensos i ha fet una crida a que això es mantingui en els propers mesos i anys.

En ser preguntats per la possibilitat que l'acord municipal es pugui traslladar al govern català, tots tres han insistit que el que presentaven era un acord en clau barcelonina i que no és la primera vegada que es fa. Sobre la possibilitat d'un tripartit, Maragall ha afirmat que "no hi ha acord possible" en aquesta línia.