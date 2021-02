Esquerra Republicana i la CUP anuncien que estudien un pla de xoc per fer un canvi profund en el model de seguretat i ordre públic català. En la segona trobada de les negociacions per la investidura també s’ha posat sobre la taula un “compromís antifeixista” i mesures per pal·liar els efectes de la crisi.

01.00 min Segona reunió de ERC i la CUP per abordar la formació de Govern | LAURA HERRERO - Edició Vespre/Ràdio 4

Gir de 180 graus en el model de seguretat Les dues formacions han advertit a través d’un comunicat que s’ha de fer un "canvi profund" i a donar "un gir de 180 graus" al model de seguretat i ordre públic de Catalunya. ERC i la CUP han començat a parlar, així, en aquesta segona reunió, de mesures concretes que el nou Govern hauria de prendre de manera ràpida per a pal·liar els efectes de la crisi.