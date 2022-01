Muy pronto, en septiembre, "Cuéntame cómo pasó" , la serie protagonizada por Imanol Arias , Ana Duato y María Galiana, que esta semana ha vuelto a ser la más premiada por la Academia de Televisión La familia Alcántara regresará a La 1, con los protagonistas habituales del barrio de San Genaro, que, tras un paréntesis de casi cuatro décadas de dictadura. El estreno de la nueva temporada arrancará durante un viaje de la familia Alcántara al pueblo de Herminia para celebrar la Semana Santa. Durante esos días se producirá la legalización del Partido Comunista.Desde su estreno en 2001, "·Cuentáme cómo pasó" ha contado con el respaldo de la audiencia y de la crítica. Durante la presentación de la nueva temporada, en los estudios donde se rueda la serie, y rodeado de esa gran familia que son los actores de la serie y del equipo técnico, David Martínez, responsable de ficción de TVE, la ha calificado como "la mejor serie española de la historia".La nueva temporada continúa con el registro de comedia de las anteriores aunque, como ha señalado Imanol Arias, en esta la diferencia es que "los actores también nos partimos de risa. Y es que con 200 y pico partidos políticos encima de la mesa se dan conversaciones de lo más disparatadas".Imanol ha señalado que en esta temporada su personaje estará "más enamorado de Merche que nunca, pero sin abusar, por los problemas de corazón". El actor ha adelantado que en esta temporada Antonio tendrá que buscarse la vida yen la época de mayor inflación de la España reciente. Su personaje heredará algo del espíritu canalla y de la capacidad de Don Pablo para buscarse la vida.La ficción de TVE inicia su undécima temporada en la primavera de 1977, meses después de que el cabeza de familia de los Alcántara sufriera un ataque al corazón y viera retazos de un posible futuro si su vida no cambiaba. Ha transcurrido un año y medio desde la muerte del dictador Francisco Franco, pero el país que habitan los Alcántara parece ya otro muy distinto.La libertad comienza a sentirse. La mayoría de partidos políticos ya han sido legalizados y hay más de trescientos de ellos buscando consensos y alianzas ante unas elecciones legislativas que marcarán un hito histórico: las primeras libres celebradas en cuarenta años.Muchos españoless y opiniones. Los Alcántara no quieren quedarse fuera de este momento y sacan a la luz las aspiraciones que en temporadas pasadas sólo se atrevían a soñar.En abril de 1977, Antonio (Imanol Arias) se siente más fuerte que nunca, sabiendo que ha ganado la primera batalla a la vida tras la angina de pecho sufrida. En su recuperación, la familia ha jugado un importante papel. Tony (Pablo Rivero) , el periodista, ha dejado la primera línea del reporterismo para ocupar, el negocio familiar que continúa capeando con dificultades las turbulencias económicas de 1977.Mercedes (Ana Duato) lleva los libros de contabilidad de dos empresas ahora, la peluquería y la imprenta. Poco tiempo tiene para los estudios en la Universidad, que sortea gracias a la ayuda de su compañero Arturo, una amistad bohemia que le ofrece una visión de la realidad social desde un ángulo menos conservador. Carlos Alcántara (Ricardo Gómez) ya no es Carlitos, y en esta temporada, empeñado en convertirse en una persona independiente, consigue su primer trabajo como ayudante de proyeccionista en un cine con un sueldo de 6.000 pesetas al mes.La abuela de los Alcántara, Herminia (María Galiana), sigue siendo una pieza fundamental del hogar, y del barrio, en donde el bistró de Miguel (Juan Echanove) y Paquita (Ana Arias) se ha hecho popular entre el gremio taxista. Acodados en la barra, los parroquianos comentan la actualidad política sin ya tener que callarse del todo cuando la autoridad.Este año se respiran aires de libertad y democracia. En primavera, coincidiendo con Semana Santa,a la europea sin restricciones ideológicas. La familia Alcántara se encuentra en el pueblo de vaciones en ese momento.El ex presidente Suárez será el protagonista oculto de esta temporada. Siguiendo su ejemplo,, la medicina que le devuelve la ilusión. Aunque Mercedes no comparte el entusiasmo de su marido, se da cuenta de que tampoco puede cambiarle. Sintiendo que ambos necesitan darse un respiro, comenzará a buscarse nuevos espacios.En verano, la celebración de las primeras elecciones legislativas, respaldadas por una amplia mayoría confirman la opción democrática., una demostración más de que a pesar de las diferencias, sí es posible que las dos Españas de siempre convivan bajo el mismo techo. Además, 1977 es el año de la inauguración de la España de las autonomías, con el regreso de Tarradellas, y a finales de diciembre, el día 31, se da luz verde a la pre autonomía del País Vasco.1977 también es el año en el que comienza la eclosión de la cultura "underground". De Londres comienzan la música punk y en Madrid se celebran las, donde participan grupos como Burning, Granada o Triana. También nace el grupo", formado por Alaska, Nacho Canut, Carlos García Berlanga.