Rosario: "Cuando empiezas hay que darlo todo"

es la madrina de los artistas que competirán en la segunda gala de Semifinales de "Eurovisión 2009: el Retorno". Ha estado haciendo pruebas de sonido esta tarde, ya que abrirá el espectáculo que se verá en La 1 de TVE y en RTVE.es a partir de las 22.45 horas.ha estado hablando con la artista, que ha reconocido que Eurovisión es unapara los artistas noveles para darse a conocer. Su principal consejo, como madrina, ha sido: "Lo que les puedo decir es que no se limiten a cantar, tienen que expresar lo que sienten, tienen que decirlo".En cuanto a los artistas que comienzan, como la mayoría de candidatos de esta preselección, según Rosario, es importarte, y tiene claro que la ilusión de los que comienzan "nunca se pierde".Rosario ha manifestado que cuando empezó, siendo muy joven, sí que, pero que nunca llegó a hacerlo. Además, dice: "Creo que se me ha pasado el arroz". Aunque, a su parecer, es una manera de llegar directamente a todo el mundo.Sobre el eurofestival, la artista madrileña nos ha contado que lo seguía mucho "de pequeñita". Entre susestán Remedios Amaya, Julio Iglesias, las Azúcar Moreno, Salomé o Raphael, entre otros. Ahora no lo sigue con "tanto empeño", pero siempre se informa de quién nos representa.interpretará un par de temas en la gala de esta noche.