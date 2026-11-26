Radio Nacional de España y el Instituto de Estudios Riojanos (IER) se han sumado a la conmemoración del centenario del nacimiento de Rafael Azcona (Logroño, 1926 - Madrid, 2008) con una nueva producción de Ficción sonora de RNE: 'El cochecito', basada en la obra literaria del genial escritor y guionista riojano, que se adelantó a su tiempo con una reflexión sobre el trato que reciben los mayores en una sociedad cada vez más individualista.

La producción se ha estrenado en directo en la Sala Gonzalo de Berceo, en Logroño, y se ha retransmitido en Radio 3, para acercar a los oyentes la experiencia de la ficción sonora desde el propio espacio de representación.

Ficción sonora Ficción sonora - 'El cochecito', de Rafael Azcona rne audio

El reparto está encabezado por Joaquín Notario, actor de amplia trayectoria teatral y audiovisual, conocido por sus trabajos en series como 'Ana Tramel. El juego', 'La catedral del mar' y 'Dime quién soy'; Patxi Freytez, actor riojano de adopción, conocido por sus papeles en series como 'El comisario', 'Los protegidos' y 'Amar es para siempre', o la película 'Todo sobre mi madre', de Pedro Almodóvar, y Carmen Ruiz, actriz reconocida por sus interpretaciones en 'Amar es para siempre', 'Madres' y 'Los Futbolísimos'.

Joaquín Notario, Carmen Ruiz y Patxi Freytez

Este proyecto se enmarca dentro del programa de conmemoraciones y aniversarios impulsado por la Dirección del área de Iniciativas Culturales de RTVE.

La dirección corre a cargo de Benigno Moreno, director de Ficción sonora de RNE, el guion es de Alfonso Latorre y la realización, de Mayca Aguilera.

Emisión en RNE

Tras su realización y emisión en directo por Radio 3, 'El cochecito' se emitirá también en diferido en RNE durante el mes de diciembre en dos entregas del programa 'El ojo crítico' de fin de semana, dirigido por Ángeles Caso. También está disponible en RNE Audio, la plataforma de contenidos sonoros de RTVE.

Con esta iniciativa, Radio Nacional de España reafirma su compromiso con la creación radiofónica, la difusión del patrimonio literario y la recuperación de la obra de grandes autores, acercándola a nuevas generaciones de oyentes.

Foto de familia

'El cochecito'

'El cochecito' cuenta la historia de don Anselmo, un anciano viudo que, al ver cómo sus amigos se desplazan y salen de excursión en cochecitos de inválido con motor, se empeña en tener uno propio para no quedarse al margen, aunque no lo necesita. Ante la negativa de su familia, vende las joyas familiares para comprarlo y, cuando su hijo le obliga a devolverlo, urde una venganza tan disparatada como siniestra.

Muy avanzado a su tiempo, Azcona reflexiona sobre un tema de plena actualidad: el trato que damos nuestros mayores.

La historia, una de las muestras más celebradas del humor negro de Azcona, procede del relato 'Paralítico', incluido en su libro 'Pobre, paralítico y muerto' (1960), y dio lugar ese mismo año a la película homónima dirigida por Marco Ferreri, con guion del propio Azcona y de Ferreri y producción de Pere Portabella. Protagonizada por José Isbert, junto a Pedro Porcel, María Luisa Ponte, José Luis López Vázquez y Chus Lampreave, la cinta obtuvo el Premio de la Crítica en el Festival de Venecia y está considerada un clásico del cine español, pese a que la censura obligó a suavizar su final.

Rafael Azcona, 100 años de talento e ingenio

Nacido en Logroño el 24 de octubre de 1926, Rafael Azcona está considerado uno de los grandes escritores y guionistas de la cultura española. Su mirada irónica, crítica y profundamente humana dejó una huella imprescindible en la literatura y en la historia del cine español. Colaborador de la mítica revista La Codorniz, inició su trayectoria como novelista y alcanzó una extraordinaria proyección como guionista cinematográfico. Su talento estuvo detrás de títulos fundamentales como 'El pisito', 'Plácido', 'El verdugo', 'La escopeta nacional', 'Belle Époque' y 'La lengua de las mariposas', entre muchos otros.

Trabajó con algunos de los directores más importantes del cine español, entre ellos Luis García Berlanga, Marco Ferreri, Carlos Saura y Fernando Trueba. Su obra fue reconocida con numerosos galardones, entre ellos varios premios Goya y el Goya de Honor.