La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de noviembre fue la siguiente:

25 - 15 - 11 - 27 - 48 - 45. Complementario: 12 Reintegro: 9.

Con una recaudación de 2.345.696 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Primera (6) 0

BOTE Segunda (5 + complementario) 2 69.969,92 Tercera (5) 85

823,18

Cuarta (4) 4.970 21,12 Quinta (3) 88.966 4,00 Reintegro 470.462 0,50

Primitiva

Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:

8 - 34 - 9 - 48 - 17 - 43. Complementario: 29. Reintegro: 0. Joker: 6436393

Con una recaudación de 6.197.289 euros, ha habido un acertante de categoría especial, boleto validado en Cádiz.

Reparto de premios Categorías Acertantes Premio unitario Especial (6+Reintegro) 1 10.925.401,24 1ª categoría (6) 1 733.749,98 2º categoría (5+Complemetario) 1 118.986,48

3ª categoría (5) 89 2.451,03 4ª categoría (4) 5.465 58,06 5ª categoría (30) 100.709 8,00 Reintegro 526.031 1,00



Lista de premios Joker

Categorías Premio Unitario 1ª (todas las cifras) 6436393 1.000.000,00 2ª (6 primeras o últimas cifras) 643639-/ -436393 10.000,00 3ª (5 primeras o últimas cifras) 64363-- / --36393 1.000,00 4ª (4 primeras o últimas cifras) 6436--- / ---6393 300,00 5ª (3 primeras o últimas cifras) 643---- / ----393 50,00 6ª (2 primeras o últimas cifras) 64----- / -----93 5,00 7ª (primera o última cifra) 6------ / ------3 1,00

Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.

BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.