Sorteo de la BonoLoto y Primitiva del lunes 16 de noviembre
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La combinación ganadora en el sorteo de la BonoLoto de ayer lunes 16 de noviembre fue la siguiente:
25 - 15 - 11 - 27 - 48 - 45. Complementario: 12 Reintegro: 9.
Con una recaudación de 2.345.696 euros, no ha habido acertantes de primera categoría (los 6 aciertos), generándose un bote de 1.400.000 euros.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Primera (6)
| 0
|BOTE
|Segunda (5 + complementario)
|2
|69.969,92
|Tercera (5)
| 85
| 823,18
|Cuarta (4)
|4.970
|21,12
|Quinta (3)
|88.966
|4,00
|Reintegro
|470.462
|0,50
Primitiva
Por su parte, la combinación ganadora en el sorteo de la Primitiva fue esta:
8 - 34 - 9 - 48 - 17 - 43. Complementario: 29. Reintegro: 0. Joker: 6436393
Con una recaudación de 6.197.289 euros, ha habido un acertante de categoría especial, boleto validado en Cádiz.
|Categorías
|Acertantes
|Premio unitario
|Especial (6+Reintegro)
|1
|10.925.401,24
|1ª categoría (6)
|1
|733.749,98
|2º categoría (5+Complemetario)
|1
| 118.986,48
|3ª categoría (5)
|89
|2.451,03
|4ª categoría (4)
|5.465
|58,06
|5ª categoría (30)
|100.709
|8,00
|Reintegro
|526.031
|1,00
|Categorías
|Premio Unitario
|1ª (todas las cifras)
|6436393
|1.000.000,00
|2ª (6 primeras o últimas cifras)
|643639-/ -436393
|10.000,00
|3ª (5 primeras o últimas cifras)
|64363-- / --36393
|1.000,00
|4ª (4 primeras o últimas cifras)
|6436--- / ---6393
|300,00
|5ª (3 primeras o últimas cifras)
|643---- / ----393
|50,00
|6ª (2 primeras o últimas cifras)
|64----- / -----93
|5,00
|7ª (primera o última cifra)
|6------ / ------3
|1,00
Nota: RTVE.es no se hace responsable de errores u omisiones que pudieran existir. La única lista oficial válida es la que proporciona la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.
BonoLoto y Primitiva son marcas registradas de la SOCIEDAD ESTATAL LOTERÍAS Y APUESTAS DEL ESTADO.