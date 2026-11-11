La periodista de Ràdio 4 Conxita Casanovas, Medalla d'Honor de Barcelona 2026
- El guardó reconeix persones i entitats que contribueixen al progrés social, cultural i cívic de Barcelona
- L'acte de lliurament s'ha fet aquest dimarts, 10 de novembre, al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona
La periodista i crítica de cinema de Ràdio 4Conxita Casanovas ha rebut aquest dimarts, 10 de novembre, la Medalla d'Honor de Barcelona 2026. Amb aquest premi, l'Ajuntament de la ciutat reconeix Casanovas com a referent del periodisme i la crítica cinematogràfica a Catalunya i per la seva tasca de difusió i promoció del cinema.
L'Ajuntament de Barcelona ha lliurat les Medalles d'Honor 2026. Entre les 25 persones i entitats premiades, hi ha la periodista i crítica cinematogràfica de Ràdio 4,Conxita Casanovas, que ha estat guardonada a proposta del Consell Municipal del Districte de Gràcia.
Amb una llarga carrera vinculada als mitjans de comunicació i als principals festivals cinematogràfics, Casanovas s’ha consolidat com una de les veus més destacades de l’àmbit cultural català en el programa degà del cinema de RNE 'Va de cine'. En aquesta línia, la periodista ha estat distingida amb la Medalla d'Honor per la seva influència al periodisme a Catalunya i, en especial, per la seva contribució en la divulgació i promoció del cinema a casa nostra. Després de rebre-la, Casanovas ha celebrat que "el treball de tants anys és reconegut"
Juntament amb Casanovas, l'Ajuntament de Barcelona ha distingit el diari local 'L'Independent de Gràcia' "com a model de periodisme de proximitat que ha sabut explicar la realitat quotidiana del territori i donar veu a veïnat, entitats i iniciatives locals". En aquest sentit, Casanovas i el diari representaran el Districte de Gràcia en aquesta edició de les Medalles d'Honor.
La llista de premiats la completen dos propostes de cadascun dels nou districtes restants i les cinc persones que ha proposat el conjunt del consistori de Barcelona: l'activista Juan de Dios Ramírez-Heredia, l'empresari joier Joan Oliveras, el professor Isidre Gutiérrez, l'actriu i directora de teatre Imma Colomer i l'artista Mari Chordà.
Les Medalles d'Honor de Barcelona reconeixen persones i entitats que, des de diferents àmbits, contribueixen al progrés social, cultural i cívic de Barcelona. Els guardons s'aproven al Plenari del Consell Municipal i s'entreguen anualment.