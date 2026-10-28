La 2Cat inicia una nueva etapa con un canal propio en la TDT a partir del 5 de noviembre

La 2Cat contará con un canal propio en la televisión digital terrestre (TDT) a partir del próximo 5 de noviembre. Gracias al acuerdo de colaboración entre RTVE y la Generalitat de Catalunya, dispondrá por primera vez de una señal independiente de La 2, lo que permitirá ampliar la programación en catalán y ofrecer una emisión diferenciada y continuada.

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el presidente de RTVE, José Pablo López, han oficializado este miércoles el acuerdo durante un encuentro celebrado en el centro de producción de RTVE Catalunya, en Sant Cugat del Vallès, Barcelona. La visita ha incluido un recorrido por el Museo de RTVE y las instalaciones del centro, acompañados por responsables de la Corporación y representantes de la Generalitat.

La 2Cat avanza hacia una programación íntegramente en catalán

Hasta ahora, La 2Cat compartía señal con La 2 y emitía sus contenidos en catalán mediante desconexiones territoriales. Con la nueva distribución de la TDT, ambos canales podrán ofrecer programaciones diferenciadas: La 2Cat dispondrá de una señal propia para Catalunya, mientras que La 2 mantendrá su programación estatal, que podrá seguir viéndose íntegramente en Catalunya.

Para hacerlo posible, el acuerdo reserva a RTVE capacidad de emisión en el segundo múltiplex digital de cobertura autonómica. Esta nueva etapa permitirá ampliar la oferta audiovisual en catalán, impulsar la producción de contenidos y reforzar la actividad del centro de producción de RTVE en Sant Cugat.

La 2Cat prevé incrementar progresivamente sus emisiones en catalán, con el objetivo de alcanzar al menos el 60 % de la programación durante el primer año y llegar al 100 % en un plazo máximo de dos años.

En este sentido, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrado este avance, que ha calificado de especialmente relevante para la lengua catalana, ya que contribuirá a ampliar su presencia, y también para el sector audiovisual catalán, al que ofrecerá más opciones y oportunidades. Asimismo, ha subrayado la importancia de fortalecer las televisiones públicas y su vocación de servicio público para reflejar la pluralidad política y social.

Por su parte, el presidente de RTVE, José Pablo López, ha destacado la importancia del centro de producción de RTVE Catalunya, que representa el 20% de la producción total de la Corporación. “Con La 2Cat estamos saldando una deuda histórica. Lograr un canal completo en catalán ha sido un anhelo perseguido en esta casa durante décadas y hoy es una realidad en expansión”.

Asimismo, ha defendido una televisión pública con vocación de liderazgo y capacidad para llegar a todos los públicos. En este sentido, ha señalado que la transformación de la oferta de RTVE, la modernización de sus formatos y la apuesta por nuevos contenidos han contribuido a situar de nuevo a la Corporación “en el centro de la conversación social”.

Durante el encuentro, López ha recordado que este 28 de octubre se cumplen 70 años del inicio de las emisiones de Televisión Española, una efeméride que, según ha destacado, coincide con un momento de recuperación del liderazgo de la televisión pública: La 1 lidera las audiencias en España durante este mes de octubre y es la cadena estatal más vista en Catalunya. En este contexto, ha asegurado que RTVE se perfila para cerrar un mes de liderazgo frente a las cadenas privadas por primera vez en casi quince años, sin el impulso de un Mundial de fútbol.

Resintonización de la TDT el 5 de noviembre

La puesta en marcha del canal propio de La 2Cat coincidirá con la reorganización de la televisión digital terrestre prevista para el próximo 5 de noviembre. A partir de esa fecha, los espectadores deberán resintonizar sus televisores para localizar la nueva señal de La 2Cat y acceder a la nueva distribución de canales.

Esta reorganización permitirá además incorporar La 2 en ultra alta definición (UHD) y RNE accesible, un servicio que facilita el acceso a los contenidos radiofónicos mediante subtitulación e interpretación en lengua de signos.