'En Portada' estrena temporada con el auge de los retoques estéticos y sus riesgos en jóvenes

‘En Portada’, presentado por Lorenzo Milá, arranca nueva temporada en La 2 con el documental ‘¿Te has hecho algo?’ sobre el boom de los retoques estéticos en nuestro país. A pesar de los precios, unos 350 euros por una sesión de ácido hialurónico o bótox, 4 de cada 10 personas se someten cada año a algún tratamiento, según datos de la Sociedad Española de Medicina Estética.

Son sustancias que solo un médico estético puede inyectar, está prohibido que lo haga un peluquero, un esteticista o un particular, pero la realidad es que en España ha aumentado, de forma exponencial, el número de clínicas ilegales y redes de tráfico de productos no autorizados.

Según los expertos, una de las causas por las que los pacientes son cada vez más jóvenes es por la presión de las redes sociales. Si antes se recurría a estos tratamientos a los 40 años, ahora empiezan a los 20 o, incluso, antes. También son los más jóvenes los que, por motivos económicos, caen en las ofertas sospechosas y acaban con tratamientos sin garantías poniendo en riesgo su salud. Cicatrices perennes, ceguera o incluso la muerte son algunos de los riesgos que corren.

Además, en este documental también se aborda la cirugía plástica que aumenta cada vez más. Cada año, más de 200.000 personas se someten a alguna.