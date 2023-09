‘Imprescindibles’ vuelve este domingo a La 2 para iniciar su 14ª temporada con la historia de un fotógrafo único. A sus 90 años, Ramón Masats recuerda en el documental ‘El ojo irónico’, de Xavier Baig y Jordi Rovira, cómo con su mirada consiguió renovar la fotografía en España. Esta es la crónica desenfadada de un pionero que realizó su obra a contracorriente mientras se convertía, posiblemente, en el mejor fotógrafo español de la historia.

Es el primer estreno de una temporada en la que el programa recordará a otros “imprescindibles” de nuestra cultura. Entre ellos, figuras que nos dejaron en los últimos meses como Juan Diego, Ricardo Bofill, Ouka Lele o Claudio Biern Boyd.

‘El ojo irónico. Ramón Masats’

Ramon Masats no tenía claro su futuro. No se veía en la tienda de pesca salada de su familia, él quería algo más. Fue durante el servicio militar cuando cayó en sus manos un ejemplar de la revista Arte Fotográfico y empezó a interesarse por la fotografía. Con dinero sisado a su padre compró su primera cámara y aprendió los conceptos básicos. Pronto se dio cuenta de que la fotografía que se hacía en España no era la que a él le interesaba. Conoció a otros jóvenes que compartían su opinión y juntos cambiaron por completo la fotografía española mientras retrataban una España que desaparecía.

Ramón Masats rememora cómo con su cámara, su espíritu solitario, su libertad de creación y su mirada particular, intuitiva e irónica, consiguió renovar la fotografía de este país.