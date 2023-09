'Toque de DANA', en 'Informe Semanal'

‘Informe Semanal’, con Ana Blanco en la presentación desde este mismo sábado, analiza las consecuencias de la última Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que ha pasado por nuestro país. Además, en ‘#SeAcabó’, cuestiona si ha avanzado la lucha contra el machismo en el fútbol y, al final del programa, homenajeará a María Teresa Campos, la eterna "reina de las mañanas", fallecida esta semana.

La situación sufrida en muchos puntos de la geografía española vuelve a plantear, en muchos casos, la regulación urbanística de los territorios. Por ejemplo, en la costa catalana, en Alcanar (Tarragona), los lamentos se repiten. Hubo tiempo de alertar y de confinar a los vecinos para afrontar el temporal, pero Josefa no puede más: "Ya es la tercera vez. Y yo ya no quiero estar en casa. Me quiero ir. Esto va a acabar conmigo". El fenómeno es conocido porque Alcanar lo ha sufrido tres veces en los últimos cinco años. "Y hay viviendas en medio del barranco", dice el alcalde, Joan Roig, "es decir, el barranco se ha taponado absolutamente, por lo tanto, el agua exige su salida natural, como es normal. Aquí la solución pasa seguramente por renaturalizar el paso del agua. Quiere decir, ampliar barrancos o quitar las casas que están construidas en medio de ello". El debate, otra vez, está servido.

#SeAcabó

El triunfo en el Mundial de Fútbol de Australia y Nueva Zelanda se vio ensombrecido por los actos y los gestos de Luis Rubiales. En tres semanas, el reconocimiento de la gesta deportiva se ha mantenido, se han emprendido ciertos cambios y se ha logrado avanzar algo en la lucha contra el machismo en el Deporte, con muchas muestras de apoyo y solidaridad a favor de la igualdad en el fútbol. Sin embargo, ni la RFEF ni el CSD han logrado que Rubiales dé un paso al frente. Sí lo ha hecho la Fiscalía, que este viernes ha presentado una querella ante la Audiencia Nacional por un posible delito de agresión sexual y otro de coacciones. Ha sido el siguiente paso al dado por la propia jugadora de la selección nacional Jenni Hermoso, que esta semana ha denunciado a Rubiales ante la Fiscalía General del Estado por el beso no consentido de la final del Mundial y por la presión sufrida posteriormente, incluso sobre su familia.

‘Informe Semanal’ se pregunta si éste puede ser un punto de inflexión. Para Máriam Martínez-Bascuñán, profesora de Ciencia Política de la UAM, "es una pequeña revolución que ha provocado casi una catarsis. Una catarsis nacional e internacional en la que hemos tomado conciencia de que nuestra brújula moral ha cambiado. Y que tiene que ver no solamente con la visibilización de abusos que se estaban produciendo, sino también con un hartazgo". Amanda Gutiérrez, del sindicato FUTPRO, añade, obre lo ocurrido, que "lo relevante de todo este asunto es que no fue un hecho puntual. Es estructural" y, en su opinión, se le ha dado al asunto una visibilidad que debía tener y no tenía. Además, según María José López, abogada de la Asociación de Futbolistas Españoles, "no es ser normal que sea más fácil ser vicepresidenta de Gobierno que presidenta de una federación. Hay 63 federaciones nacionales en nuestro país y solo dos están presididas por mujeres".

El programa acude también al campo de juego del equipo Madrid Sur Latina. Yaiza Vilches, juvenil del equipo, cuenta que, "con más o menos con diez años", ya le llamaba mucho la atención ver a todos en el parque jugando un partido. Y, por eso, "el triunfo en el Mundial fue un momento muy muy emocionante para mí, la verdad. Verlas así, tan luchadoras...". Muchas como ella, quizás, se dediquen algún día profesionalmente al fútbol. Si lo hacen, puede que los acontecimientos de estos días hayan ayudado a construir un entorno digno e igualitario.